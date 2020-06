Gandía por ti, la campaña de agradecimiento a los profesionales del ámbito médico Gandía siempre ha sido una ciudad de gran interés turístico, y la situación provocada por la pandemia del coronavirus ha hecho que sufra un enorme revés Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 3 de junio de 2020, 13:02 h (CET) Por todos aquellos que no han parado ni un segundo conel fin de garantizar el bienestar de los demás en plena crisis del coronavirus, y por los negocios que tanto están sufriendo por la pandemia. La campaña Gandía por ti arrancó el pasado 25 de mayo con una premisa de lo más interesante para los profesionales del ámbito médico: descuentos de hasta el 20% en el sector turístico.



Una iniciativa impulsada por un empresario local, que cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Un “homenaje a los héroes de esta pandemia” que, según el concejal de Turismo y Playas del consistorio municipal, “han ofrecido un servicio para que los demás pudiéramos estar en casa”.



La campaña busca agradecer a profesionales de hospitales, de la sanidad y de otros muchos sectores, su labor durante estos días tan difíciles permitiéndoles disfrutar de los encantos de la localidad con los mejores precios. Durante los próximos meses, hasta el 31 de diciembre, los trabajadores que se sumen a este programa pagarán mucho menos en diferentes establecimientos de la localidad.



Sin importar su procedencia, muchas personas podrán ahora zambullirse en toda la oferta turística de Gandía y conocer todo su encanto, incluso disfrutar de unas merecidas vacaciones ayudándose de estas recomendaciones de Turismo

Cuatro, un conocido blog de viajes cuya bloguera es amante declarada de la zona. El ayuntamiento quiere compensarlos por su admirable labor y dedicación, y ya son 40 establecimientos los que han dado el sí para rebajar sus precios a estos profesionales.



Gandía por ti, una campaña que no solo mira a los profesionales de la salud

El sentido de esta iniciativa gandiense tiene dos direcciones claras. No solo quiere que los trabajadores que más se han esforzado este tiempo tengan una recompensa, también quiere que el turismo gane más fuerza en una época en la que lo tiene todo en su contra.



Para abrir sus puertas a todos los negocios interesados, Gandía por ti cuenta con un correo de contacto en la dirección gandia@touristinfo.net al que cualquier empresa puede acudir para sumarse a esta campaña. Desde el ayuntamiento informan del incremento de empresarios que están adhiriéndose a este programa, ya que se trata de una muy buena oportunidad para sus negocios.



Todos los establecimientos que se sumen a este movimiento contarán con un sello identificativo que permitirá a los beneficiados por la campaña saber que ofrecen descuentos especiales en sus precios. Descuentos que pueden ser del 5%, el 10%, el 15% o el 20% en función del tipo de negocio, siendo restaurantes y bares los que ofrecen los mayores descuentos y campings y apartamentos los que se acogen a los menores.



Hasta la fecha, campings, heladerías, chiringuitos playeros, museos, restaurantes, bares, centros de interpretación, apartamentos turísticos, comercios y hasta empresas de deportes naúticos se han sumado a esta campaña. No obstante, desde el consistorio esperan ver todavía más participación a lo largo de los próximos meses.



¿Quiénes son los héroes del COVID-19?

Siempre que se habla de los héroes se hace pensando en médicos, enfermeros y todo el personal sanitario que ha estado trabajando día y noche en hospitales para ayudar a los afectados por la pandemia. Sin embargo, Gandía por ti sabe que hay muchos más nombres, más caras y más sectores que también han estado ahí desde el primer momento haciendo la vida más fácil a los demás.



Por eso, las personas que podrán disfrutar de estas rebajas en turismo son también miembros del ejército, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, personal de supermercados, trabajadores del sector audiovisual, profesionales de atención especial o incluso farmacéuticos y otros muchos perfiles. El abanico es casi tan grande como la labor de estos trabajadores.



También héroes para el turismo en Gandía

Gandía siempre ha sido una ciudad de gran interés turístico, y la situación provocada por la pandemia del coronavirus ha hecho que sufra un enorme revés. La actividad en este sector ha caído en picado, y los números ya hablan de pérdidas por un valor de 100.000 millones de euros en general dentro de este campo.



No obstante, con la campaña Gandía por ti, se planea que el sector cobre algo de fuerza y la ciudad vuelva a atraer miradas gracias a su movimiento y sus descuentos. Todos aquellos que han estado trabajando sin parar podrán disfrutar de unas merecidas vacaciones en uno de los enclaves más atractivos de España, y lo que es mejor, con unos precios bastante atractivos.



A medida que progrese la desescalada, se vaticina que el movimiento se incremente en la localidad. Cada vez más negocios se suman a la campaña y cada vez más profesionales adquirirán la acreditación para disfrutar de las ventajas por haber estado trabajando en las situaciones más adversas. Han estado ahí, haciendo la vida más fácil al resto; ahora es el momento de que disfruten y de que vuelvan a ser héroes, pero esta vez para el turismo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La recuperación "total" del turismo llegará en 2022, según representantes del sector González Tejera (Radisson) estima que la facturación de las empresas hoteleras caerá entre un 50% y un 55% este año Asociaciones gitanas piden ampliar la renta mínima a menores con cargas familiares y ayudas a la venta ambulante Denuncian un "antigitanismo" aún latente en la sociedad y piden que se ponga fin a esta situación con la Ley contra la discriminación de trato El 98% de las familias considera que la situación económica del país irá a peor Finalmente, las familias han dado su opinión sobre la gestión del Gobierno durante esta crisis sanitaria, así para el 91% ha sido mala o muy mala Cuatro de cada diez hogares que se han estrenado en la compra online por la pandemia son de mayores de 54 años Alrededor de 700.000 hogares nuevos en total se han sumado al comercio electrónico de gran consumo, que acumula un crecimiento del 100% en lo que llevamos de crisis sanitaria Las pernoctaciones extrahoteleras caen un 100% en abril por el cierre de establecimientos Los últimos datos de pernoctaciones extrahoteleras, correspondientes al mes de marzo, reflejaron un retroceso histórico del 63,2% respecto a marzo de 2019