Cinco motivos por los que la bicicleta es el medio perfecto para desplazarse durante la desescalada En el caso de las bicicletas compartidas o de alquiler, la compañía recomienda extremar las precauciones, siendo recomendable desinfectar especialmente aquellos elementos que se tocan como son el manillar o el freno Redacción Siglo XXI

martes, 2 de junio de 2020, 10:18 h (CET) Se trata de un medio de transporte sano, seguro y que no contamina. Sin duda alguna, la bicicleta es uno de los medios más adecuados para nuestros desplazamientos, también durante la desescalada. Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta que se celebra este 3 de junio, Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, enumera cinco motivos por los que cualquier usuario debería abogar por este medio de transporte para sus desplazamientos, tanto durante, como después de la pandemia ocasionada por el Covid-19.



1-Se mantiene la distancia interpersonal: es un medio de transporte individual, por lo que no hay riesgo de contagio. Permite mantener los 2 metros de distancia respecto a otros usuarios.



2-Si la bicicleta es de uso individual, las posibilidades de tocar algún elemento que haya sido manipulado por otra persona y que, por lo tanto, pueda estar contaminado, son prácticamente nulas. Usando este medio de transporte sostenible, las posibilidades de contagio se reducen drásticamente.



3-Es fácil de desinfectar: se puede eliminar la posible presencia del coronavirus con unas toallitas desinfectantes.



4-Por supuesto, usar la bicicleta hace que estemos en mejor condición física y mejora nuestra salud, algo fundamental para combatir cualquier enfermedad.



5-El uso de la bicicleta es compatible con la utilización de otros elementos de protección como la mascarilla o guantes, aunque puede no ser necesario si se mantiene esa distancia de seguridad.



Hay que tener en cuenta que utilizar la bicicleta disminuye el impacto medioambiental y supone un ahorro económico respecto a otras formas de transporte. Mientras que recorrer 1.000 km en coche supone un coste de 85 euros en carburante, este mismo recorrido con bicicleta eléctrica supone un coste de 1 euro en la factura eléctrica. En términos de contaminación, un coche emite de media 189 gr de CO2 por kilómetro recorrido mientras que una bicicleta eléctrica emite de media menos de 15 gr de CO2. Las diferencias son especialmente llamativas.



En el caso de las bicicletas compartidas o de alquiler, la compañía recomienda extremar las precauciones, siendo recomendable desinfectar especialmente aquellos elementos que se tocan como son el manillar o el freno.



Desde Norauto queremos hacer hincapié en la importancia de utilizar la bicicleta siempre con seguridad y respetando las principales normas de circulación. Así, la compañía recomienda el uso del casco, tanto en vías interurbanas como en vías urbanas. También aconseja el uso de ropa adecuada, protecciones como coderas o rodilleras, y elementos reflectantes para ser más visibles. Y es que la seguridad debe ser fundamental en todos los desplazamientos, también en bicicleta.



Fruto de este compromiso de Norauto con la nueva movilidad, la compañía cuenta con una amplia variedad de bicicletas en su catálogo, especialmente eléctricas y patinetes. Así, cuenta con más de 30 referencias de bicicletas para que el usuario pueda elegir la que más se adapta a sus circunstancias y necesidades.

