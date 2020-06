Monteavaro anuncia su cuarto disco y desvela el primer single adelanto Después de unos años de silencio, el grupo underground de Malasaña vuelve a la carga con un nuevo disco bajo el brazo, 'Nuevas Dependencias', que saldrá a la luz en otoño de 2020 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 2 de junio de 2020, 09:52 h (CET) Monteavaro, la banda de rock alternativo hiper visceral asentada en Madrid liderada por Sergio García, lanza el primer single adelanto de su nuevo disco, que lleva el mismo nombre: 'Nuevas Dependencias'. Un primer tema lleno de matices musicales y con un sonido mucho más sobrio, en el que brinda el protagonismo de las guitarras, la percusión y un coro de vientos, que aporta un toque folk-rock y deja a la luz influencias directas de artistas como Kevin Morby, Ben Howard, The National o Wilco.



Tras más de 50 conciertos en Madrid, tres discos publicados (y uno más en japonés), decenas de menciones en medios musicales e incontables finales en concursos de festivales, Monteavaro decide asentar su estilo y consagrar así su carrera musical con un sonido elegante que llega como una oleada de aire fresco.



‘Nuevas Dependencias’ es un proyecto mucho más rico instrumentalmente hablando, más cálido y elaborado. Por primera vez, las secciones de metal, cuerda, piano y percusión consiguen estar en primera línea a lo largo del disco, y no hacen más que enriquecer su ya heterogénea discografía.



Y, aunque el amor vuelve a ser uno de los temas centrales del disco, esta vez se aborda desde un punto de vista mucho más sutil y maduro, dando como resultado un álbum íntimo y personal en el que se nos presenta a Monteavaro como nunca antes los habíamos visto.



