La FIFA y la OMS elaboran un documento de consideraciones médicas y un instrumento de evaluación de riesgos En este sentido, la FIFA resalta que el principio rector más importante es que la reanudación no ponga "en riesgo la salud de las personas ni de la sociedad". Redacción Siglo XXI

sábado, 30 de mayo de 2020, 10:18 h (CET) La FIFA, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación de Clubes Europeos (ECA), FIFPRO, el Foro Mundial de Ligas de Fútbol y European Leagues han elaborado un documento de consideraciones médicas y un instrumento de evaluación de riesgos para facilitar que se reanuden las competiciones tras el parón obligado por la pandemia de coronavirus.



Así, el organismo rector del fútbol mundial ha compartido un instrumento de evaluación de riesgos con sus 211 federaciones miembro, las seis confederaciones y otras organizaciones del fútbol, para "facilitar la planificación de la reanudación de todas las actividades futbolísticas por parte de los organizadores de partidos y competiciones tan pronto como las autoridades sanitarias y los gobiernos lo consideren seguro".



Este recurso incluye una lista de medidas de mitigación destinadas a reducir el riesgo global derivado de las concentraciones que puedan contribuir al contagio de la COVID-19, así como indicaciones para las sesiones de entrenamiento individuales y de grupo que celebren los equipos de fútbol.



Además, ha proporcionado un documento de recomendaciones médicas que ha elaborado el grupo de trabajo médico de la FIFA, que fue establecido el pasado 16 de abril y que integran dos jefes del Departamento de Medicina de la FIFA, un representante de la comunidad médica/científica de cada una de las seis confederaciones y dos consultores externos. La OMS y la Comisión de Medicina de la FIFA también han participado en la elaboración del documento.



"El objetivo de esta colaboración no es otro que proteger la salud de todos los actores del fútbol, evaluar los riesgos y considerar los factores necesarios para que el fútbol profesional y amateur pueda volver a los campos de manera segura. Las recomendaciones del grupo de trabajo se implementarán junto con las directrices nacionales e internacionales en materia de salud pública y concentraciones", señala la FIFA, que insta a las federaciones a "dialogar con las autoridades sanitarias competentes".



