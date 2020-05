Las pernoctaciones extrahoteleras caen un 100% en abril por el cierre de establecimientos Los últimos datos de pernoctaciones extrahoteleras, correspondientes al mes de marzo, reflejaron un retroceso histórico del 63,2% respecto a marzo de 2019 Redacción Siglo XXI

viernes, 29 de mayo de 2020, 09:42 h (CET) El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado este viernes de que el cierre de establecimientos hoteleros y otros alojamientos turísticos de corta estancia, campings y aparcamientos de caravanas al público en general determinado por el estado de alarma ha hecho que la actividad turística en estos establecimientos durante el mes de abril haya sido nula. Así, las pernoctaciones extrahoteleras cayeron en el cuarto mes del año un 100%.



Estadística recuerda que una orden del 19 de marzo que desarrollaba lo establecido en el primer decreto del estado de alarma determinó la suspensión de la apertura al público de todos los hoteles y alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier parte del territorio nacional.



Así, a partir del 19 de marzo, los establecimientos hoteleros fueron cerrando progresivamente, quedando completamente suspendida su actividad el 26 de marzo.



De este modo, durante el mes de abril los apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues turísticos ubicados en territorio nacional permanecieron cerrados para la realización de cualquier actividad turística. Por lo tanto, el número de establecimientos abiertos, plazas ofertadas, viajeros recibidos y pernoctaciones "son cero en todo el territorio nacional", explica el organismo.



Aunque algunos establecimientos estuvieron abiertos en abril para alojar a trabajadores de servicios esenciales, como los trabajadores sanitarios, la normativa europea considera que no realizaban actividades turísticas, por lo que sus flujos no se contabilizan en la estadística.



