Se busca superhéroe Orígenes Secretos, estreno mundial el 28 de agosto, solo en Netflix Redacción Siglo XXI

jueves, 28 de mayo de 2020, 09:55 h (CET) Madrid, 2019. Un asesino en serie está sembrando el caos. Personas anónimas y sin conexión están siendo asesinadas imitando las primeras apariciones de los superhéroes más conocidos. Cosme es el mejor detective de su comisaría y está a punto de jubilarse contra su voluntad. David es su relevo y es joven e impulsivo. Ambos tendrán la misión de encajar las piezas en un juego, del que desconocen completamente las reglas. En su aventura contarán con la ayuda de Jorge Elías, hijo de Cosme, entrañable friki y dueño de una tienda de cómics, y de Norma, jefa de ambos y amante del manga y del cosplay. Dicen que algunas veces hay que ponerse el traje y salir a hacer de este mundo un lugar mejor. Puede que esta sea una de ellas.



Orígenes secretos, estreno mundial en Netflix el 28 de agosto de 2020.



Acerca de Orígenes Secretos

Orígenes Secretos es una coproducción hispano argentina de Nadie es perfecto, La chica de la curva, Orígenes Secretos A.I.E. e In post we trust, con producción asociada de Quexito Films, la participación de RTVE y la colaboración de Netflix.

