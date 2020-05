¿Está en marcha la Operación "Acoso y Derribo"? El establishment habría diseñado una estrategia para descabalgar del Poder al Gobierno PSOE-Unidas Podemos y convocar unas nuevas eleccione Germán Gorráiz López

@ggorraiz

jueves, 28 de mayo de 2020, 08:28 h (CET) Tras la implementación por el Gobierno de Sánchez del Estado de Alarma debido a la crisis del COVID-19, la sui generis democracia española habría devenido en una suedo-autocracia en la que todos los poderes quedan concentrados en el Presidente y en su brazo ejecutor, el Ministerio de Sanidad. En esta tesitura, la oposición se encuentra desarbolada al verse incapaz de evitar la aparición en el BOE de los sucesivos Decretos-Leyes implementados por el Gobierno, quedándole tan sólo el recurso al pataleo traducido en caceroladas y escraches.



Sin embargo, el establishment habría diseñado una estrategia para descabalgar del Poder al Gobierno PSOE-Unidas Podemos y convocar unas nuevas elecciones (Operación “Acoso y Derribo”) cuya primera fase incluiría una ofensiva mediática para hacer del Gobierno central el único culpable de “la pésima gestión ante la crisis sanitaria”. La segunda fase consistiría en la negativa del PP y Vox a implementar nuevas prórrogas del Estado de Alarma por ser “una dictadura constitucional que restringe las libertades individuales”, tentativa que fracasó debido al cambio de actitud de Ciudadanos al apoyar al Gobierno Sánchez en las dos últimas prórrogas. La tercera fase de la operación “Acoso y Derribo” intentará aprovechar el malestar de amplios sectores de la ciudadanía por la duración del confinamiento así como la ruina de autónomos y pequeños empresarios para iniciar “una Revolución Patriótica o Rojigualda” que mediante “caceroladas y escraches” desafiará al Gobierno al incumplir sin recato las restricciones incluidas en el actual Estado de Alarma.



Finalmente, estaríamos asistiendo al inicio de la cuarta fase que consistirá en la “judicialización de la política o lawfare”. Susan W. Tiefenbrun en su tesis “Semiotic Definition of Lawfare” publicada en Case Wester Reserve University, indica que el término Lawfare ( en castellano Guerra Judicial). habría surgido de la mezcla de las palabras Law (Ley) y Warfare (Guerra) y sería una expresión cuyo uso se ha generalizado en los medios anglosajones en la primera década de este siglo. Con dicho término nos referimos al “abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad”.



Estaríamos hablando de violaciones de las reglas del proceso penal tales como no respetar la inmunidad política de los cargos electos así como crear indefensión y que tendrán su plasmación en el juicio abierto por la nueva estrella mediática del firmamento judicial, la jueza Carmen Rodríquez-Medel contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Así, en palabras de la Abogacía del Estado “la celeridad inusitada, en modo alguno justificada por motivos jurídicos o procesales estaría causando indefensión al Delegado del Gobierno” y en realidad se trataría de “una causa general contra el Gobierno”, ofensiva judicial que tendría continuidad con la presentación de una querella criminal por homicidio imprudente contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,Fernando Simón. Comentarios Casas Viejas 28/may/20 14:49 h. No hay que diseñar estrategia alguna. Ya está diseñada. Ese 76% que no cree/confía en la justicia, ni por el forro, como diría el señorito del tractor transportando nueces de temporada alta. Esos 6 millones de desgraciados que Caritas saca adelante, esa enfermera con cuatro años de estudio y unas oposiciones haciendo batas con bolsas de basura aprovechando el descanso del bocadillo por poco mas de 1.200 euros. esos medicos que cobran en Sanitas a 6 euros la hora o por la 2ª visita, igual que arrancando ajos en Jaén. La nomina de un guardia civil poco mas de 1.500 euros y dedicación 24 horas. Esa residencia de Leganés/Madrid donde han muerto 90 ancianos y los beneficios el año anterior fue de 1 millón de euros. ¿Puede ser compatible?. Los dientes sanos extraídos para cobrar los implantes. Es lo que se hacía en las clinicas de la cadena iDental. Y las Financieras sus profetas. El cante por peteneras de esos 4.670 imputados como marca España para irse de rositas. Esos liberados sindicales de la Andalucía del voto cautivo que ya distinguen un gambón de Huelva de una gamba de Sanlucas. Y si es de Vinaroz también la distinguen. Esos lideres de los sindicatos que se niegan a ponerse el abrigo de cuello alto que Josefina la mujer de Marcelino Camacho hacía mientras este estaba en la cárcel de Carabanchel. Igual que ese pobre hombre de los cruceros (Toxo). La posibilidad de que el TJUE pueda nombrar a Pedro Pacheco como observador avanzado para asuntos de justicia. Con ocasión del 34º aniversario de su célebre "sentencia", la que con el tiempo ha llegado a crear "doctrina"/jurisprudencia. En fin, para que seguir. No hace falta estrategia alguna. Y en ese plan. Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La lechuza ​Estampas de la fase 1 Luis Piedrahíta se aficiona al tarot durante el confinamiento El famoso cómico y mago cuenta cómo ha vivido este duro confinamiento y cuáles son sus planes cuando todo vuelva a la nueva 'normalidad'. ​“Marlaskar”: un neologismo más Vemos a Fernando Grande-Marlaska como el ariete de Sánchez para socavar la democracia y debilitarla por la torpeza de gestión del Ejecutivo Vuelta al trabajo “Piensa en lo mucho que puedes forjar con lo que hay y compártelo” ​Grande Marlaska indigna a España cesando a Pérez de los Cobos “La libertad puede ser puesta en peligro por el abuso de la libertad, también por el abuso de poder” Madison