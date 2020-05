Las Ciudades Patrimonio apuestan por impulsar eventos culturales y campañas locales para reactivar el turismo Además, esa noche mágica también se celebra 'Abierto Patrimonio', con actividades en los cascos históricos y monumentales de las ciudades para la que reforzarán la retransmisión online Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de mayo de 2020, 09:50 h (CET) El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha acordado impulsar la contratación de artistas, artesanos, asociaciones y colectivos locales del tejido cultural de cada municipio para apoyar la programación de eventos de cara a este verano, con el objetivo de reactivar el turismo y la economía.



"Por parte de todas las ciudades se está haciendo un gran esfuerzo para reprogramar y para buscar nuevos formatos. No renunciamos a la cultura, un factor esencial en la vida cotidiana y en la actividad turística de nuestras ciudades", ha asegurado el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Grupo de Ciudades Patrimonio y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.



En la reunión de este martes, en la que se ha acordado la apuesta por eventos culturales, también se ha abordado la implementación de protocolos sanitarios.



En este sentido, todas las ciudades están trabajando para mantener la actividad cultural, pero se están readaptando formatos para celebrar gran parte de los eventos al aire libre, con aforos controlados y reducidos y garantizando todas las medidas de seguridad sanitarias en los entornos monumentales, en las plazas y también en los barrios.



"El distanciamiento social y la seguridad van a ser la norma de todos nuestros espectáculos. Vamos a llevar los espectáculos también a los barrios de nuestras ciudades, siempre contando con el tejido asociativo y el sector cultural local que necesita apoyo", ha remarcado el presidente de la Comisión.



Desde el Grupo han asegurado que el sector cultural va a contar con su apoyo a través de diversos cauces, desde anticipos de los cachés hasta bonos al comercio.



Carlos García Carbayo ha avanzado que las 15 Ciudades Patrimonio tendrán un variado programa de eventos este verano y también se está trabajando para ofrecer un otoño "repleto de citas culturales".



En ese sentido ha recordado que el Grupo volverá a celebrar 'La Noche del Patrimonio, La Nit del Patrimonio, A Noite do Patrimonio 2020' el 12 de septiembre. Se trata de un evento cultural, que incluye el festival 'Escena Patrimonio', que ofrecerá espectáculos de danza en las 15 ciudades.



Además, esa noche mágica también se celebra 'Abierto Patrimonio', con actividades en los cascos históricos y monumentales de las ciudades para la que reforzarán la retransmisión online, "para llegar a más cantidad de público y para que más personas puedan disfrutar de los espectáculos".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.