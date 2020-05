Estampas de la fase uno Instantáneas del insomnio Francisco Castro Guerra

@FranKastroMod

miércoles, 27 de mayo de 2020, 08:50 h (CET) La muchacha tiene los ojos semicerrados y recorre sin parar la plaza en un zigzag errático, sin rumbo aparente, como queriendo dibujar en el pavimento esas extrañas formas solo visibles desde el aire. Lleva la mascarilla quirúrgica en el cuello, y en su boca descubierta encadena un cigarrillo tras otro. No parece esperar a nadie ni da la sensación de que haya nadie esperándola en ningún hogar.



La noche es fresca, a pesar de que mayo agoniza, hace frío. La muchacha camina descalza. La luz blanquecina de las farolas, y su reverberación en los adoquines, produce la vana ilusión de que pasea sobre un lago de plomo fundido.

Un coche de policía pasa en absoluto silencio. El callado motor eléctrico hace que solo se oiga un leve roce de neumáticos en la calzada. El auto se detiene junto a la joven y los agentes cruzan unas palabras inaudibles con ella. El automóvil prosigue su ronda, continúa patrullando una ciudad que despierta de un largo confinamiento.



La muchacha, como en una extraña danza ritual, sigue dibujando las zigzagueantes e imaginarias figuras fractales en la plaza con sus pies descalzos. Abandono la atalaya nocturna de mi terraza en la que sobrevivo al insomnio que devora mi ánimo noche a noche. Desde el interior de casa, aun con la ventana cerrada para proteger el hogar de la fría madrugada, se siguen escuchando los pasos huesudos y cadenciosos de la muchacha como un mantra en un templo budista. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Me cuesta reconocer el día de hoy ​Ser pobre o trabajador votante del PP-VOX, es como ser negro y votar al Ku-Klux-Kan Huellas de pandemias en la historia del arte Las pandemias han dejado su testimonio en todos los ámbitos de la cultura y también inspiraron grandes obras del arte universal Sergio Aguayo: otra víctima de la narco-justicia mexicana Siendo uno de los países con mayor número de políticos corruptos per – cápita en el mundo, México está volviéndose en un narco – estado muy peligroso para los periodistas y académicos que gozan admirable reputación en el escenario internacional como el renombrado Prof. Sergio Aguayo Quezada ¿Quién manda aquí? ​La inteligencia de muchos socialistas de verdad se rebela, sabe de la traición constante de su jefe, y levanta un breve susurro de crítica Rastreadores Contarán fallecidos hasta con los dedos si es necesario. Y podrían utilizar cuestionarios fiables, transparentes, no sobre voto, sino buscando causas