El actual técnico del Everton, Carlo Ancelotti, repasó este viernes una larga carrera en los banquillos, donde ha dirigido decenas de estrellas mundiales, y destacó el "cambio" que le supuso en su idea de fútbol dirigir a Zinedine Zidane en la Juventus.



"Con Zidane intenté cambiar mi sistema. Zidane fue el primer jugador que me dio la posibilidad de cambiar de sistema y de jugar de una manera diferente. Cuando tuve a Zidane, en el primer año en la Juventus, jugué con un sistema de 3-4-1-2, con Del Piero y Inzaghi arriba y Zidane un poco detrás", dice el técnico italiano en una entrevista con Sky Sports que recoge Europa Press.



Ancelotti reconoce que quedó marcado por los entrenadores que tuvo de jugador y que cuando se estrenó en el Parma usó el 4-4-2, pero con Zidane cambió de estilo. "Zidane cambió mi idea del fútbol. Yo estaba muy centrado en el 4-4-2 antes de la Juventus y después, con Zidane, cambié y quería ponerle en la mejor posición para él, para que estuviera cómodo en la pista", afirma.



El técnico italiano se marchó después al Milan, donde se sintió como en casa y fue campeón de Europa, y al Chelsea, "un equipo fantástico", para llegar al Real Madrid, el sueño de cualquier entrenador. "Creo que cuando eres entrenador tienes que intentar ser técnico del Real Madrid una vez en tu vida. Estuve dos años en el Madrid y fue una experiencia inolvidable porque creo que es el mejor club del mundo por la imagen que se tiene de él desde fuera", dijo.



"A todos lados donde íbamos, en cualquier país, había mucha gente que quería verte, apoyar al equipo. Fue inolvidable, un club de altura, unas instalaciones fantásticas y un equipo increíble", añadió, antes de reconocer que el club blanco tenía "una obsesión" con la Champions que pudo cubrir en 2014.



"El equipo había tenido algunos problemas en los años anteriores. El caso es que no habían logrado ganar la Liga de Campeones en 12 años y era una obsesión porque el Real Madrid estaba acostumbrado a ganar muchas 'Champions'. Tuve la suerte de ganarla en mi primer año", explica.



Por otro lado, dentro del Madrid, destaca a Cristiano Ronaldo y a Sergio Ramos. "No tienes que construir un equipo alrededor de Cristiano Ronaldo, como dije con Zidane, tienes que ponerle en un sitio en el campo donde esté cómodo. Jugadores como Ronaldo, que te pueden hacer un gol cada día, no hay que darles demasiada información de defender", confiesa.



"Sergio Ramos también tiene un talento fantástico. Creo que su mejor cualidad no es la táctica o la técnica, es su carácter y personalidad, la capacidad que tiene de motivar a la gente que le rodea. Durante aquel periodo Ramos fue muy importante, estaba siempre al máximo en los partidos y momentos importantes", termina.