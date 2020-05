El 40% de los fumadores ha aumentado su consumo de tabaco desde que empezó la crisis del COVID-19 El 20% de los fumadores habituales o sociales asegura estar fumando el doble. Algunos aseguran “no poder llevar ni la cuenta desde que empezó el confinamiento” Redacción Siglo XXI

jueves, 21 de mayo de 2020, 09:54 h (CET) La desescalada incipiente está derivando en la extracción de los primeros datos y conclusiones de lo experimentado y vivido durante los dos primeros meses de confinamiento a causa de la crisis sanitaria del COVID-19. El consumo de determinadas sustancias ha ayudado en ocasiones a satisfacer necesidades, apaciguar sensaciones, matar el exceso de tiempo o luchar contra las circunstancias. El tabaco ha sido una de ellas. De hecho, según la última encuesta realizada por Top Doctors plataforma online para encontrar y contactar con los mejores especialistas médicos de la sanidad privada, aprovechando que el próximo 31 de mayo se celebra el Día Mundial del Tabaco, hasta un 40% de los encuestados asegura haber fumado más desde que empezó la crisis del COVID-19.



Aquellos que se consideran fumadores habituales o sociales afirman estar fumando el doble, y hasta 20% de los casos asegura ‘no saber calcular la cantidad de cigarros adicionales’. “Los fumadores con un carácter más lábil, más ansioso, la repercusión del confinamiento en relación con el consumo del tabaco será más alta de lo habitual. El confinamiento nos ha llevado a situaciones casi límites, y esto puede haber favorecido en algún caso a la vuelta al tabaco. Aunque para poder hacer balances y conocer más datos exactos habrá que esperar unos meses más” asegura el Dr. Coll Klein, jefe del servicio de Neumología del Instituto Universitario USP Dexeus y miembro de Top Doctors.



Exfumadores durante el confinamiento: toda una prueba de superación

La Universidad de California en San Francisco ha realizado un estudio en el que se apunta que el riesgo de desarrollar un cuadro médico grave en pacientes de COVID-19 es el doble entre los fumadores y exfumadores. Lo que implica en España a casi un cuarto de la población según las cifras de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.



Para los exfumadores el confinamiento y todo lo que envuelve la situación, ha supuesto una prueba de fuego en la lucha contra el tabaquismo. Y el resultado es positivo, ya que el 78% asegura tener totalmente superada la adicción al tabaco y del 16% que afirma haber pensado en el tabaco, 8 de cada 10 asegura haber aguantado la tentación. La situación personal y profesional puede haber sido un desencadenante para todos aquellos exfumadores que han vuelto a fumar, pues prácticamente 2 de cada 3 que asegura haber sucumbido durante el confinamiento se encuentra en situación de ERTE o paro en estos momentos.



Ansiedad, cansancio y pereza y tristeza, las sensaciones experimentadas con frecuencia durante la cuarentena

Con millones de personas en casa, teletrabajando o perdiendo el empleo total o temporalmente, solos o con toda la familia, desde que el 14 de marzo se activara el estado de alarma, la población se ha enfrentado a una situación nueva que les ha hecho pasar por diferentes circunstancias y emociones. “El confinamiento es una situación que se sale de toda normalidad y cuanto más se alargue más difícil será de llevar. Es muy posible que tenga consecuencias tanto a nivel físico como psíquico en la población, por lo que hemos de estar preparados para esta eventualidad y actuar en consecuencia”, explica el Dr. Coll Klein.



