"La Script en Movistar+" comienza su desescalada

"La Script en Movistar+" se une a los programas que poco a poco van retomando la normalidad. María Guerra y Pepa Blanes han abandonado el confinamiento para volver a su querido apartamento, a su otro hogar, a la casa del cine y las series de Movistar+. Ya casi acostumbradas a verse a través de vídeo llamadas, les costará un poco mantener las distancias en sus acaloradas trifulcas, sus fallos de raccord... Por eso, mientras pasamos de fase, los invitados seguirán siendo virtuales.



Esta semana, recibirán la visita del actor Pedro Casablanc, que acaba de estrenar en Netflix "White Lines". La distancia no impedirá que nuestras presentadoras se vayan de cañas con sus invitados, aunque sea a través de una pantalla y con 400 kilómetros de por medio, que son los que separan a José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián de nuestras anfitrionas. Rebordinos charlará con María y Pepa sobre la iniciativa "We are one: A Global Film Festival", en la que a partir del 29 de mayo y hasta el 7 de junio los cinéfilos podrán ver películas seleccionadas en los principales festivales de cine: Cannes, Berlín, San Sebastián, Venecia, Sundance o Tribeca entre otros. Una acción para paliar la falta de estrenos y que no se hayan podido celebrar algunos de estos festivales.



Como en cada programa, María y Pepa estarán acompañadas por sus expertas colaboradoras en cine y series: Cristina Teva y Laia Portacelli.