Presentación ensayo Distopía Cabe señalar que este ensayo cuenta con el respaldo y apoyo directo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, que inaugura con este ensayo su colección Letras del Atlántico, iniciativa editorial en la que participa de manera directa el Grupo Tierra Trivium Josu Gómez Barrutia

miércoles, 20 de mayo de 2020, 11:49 h (CET) La obra disponible en la red de librerías de El Corte Inglés, Beta, Amazon y otras plataformas de venta online ha sido destacada por la crítica como una lucida propuesta perspectivista sobre los cambios, retos y desafíos que la sociedad actual tendrá que llevar a cabo para enfrentar un futuro de progreso y bienestar óptimo, sin caer en el colapso al que en la actualidad parecer encaminada una humanidad insostenible en sus modelos de desarrollo económico y productivo.

Distopía, escrita y finalizada meses antes del estallido de la actual crisis del Coronavirus, es una invitación así a la reflexión de la sociedad en algunos de los aspectos fundamentales que marcarán el devenir del progreso humano.



El ensayo, publicado por la editorial Grupo Tierra Trivium, ha sido escrito por el consultor y profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes Josu Gómez Barrutia, quien, a su vez, está considerado como uno de los 24 líderes económicos de futuro por el Instituto Choiseul. Consejero del Grupo de Comunicación Diario16, Doctor Honoris Causa por la Organización para la Excelencia Educativa de las Américas (OEAE), Premio Internacional de Innovación por la Roma Business School y Embajador en España del ThinkTank fundado en Harvard entre otros reconocimientos de ámbito internacional que le han llevado a participar en proyectos liderados por referentes como los Premios Nobel Al Gore, Barack Obama y Rigoberta Menchu.



Será el cuarto ensayo sociopolítico publicado por el ensayista, quien, al mismo tiempo, forma parte del Consejo de Dirección y Editor del Grupo Diario16, colaborando como articulista de opinión en diversos medios como El Correo de Andalucía, Diario Siglo XXI, Cambio16 y EFE Verde, entre otros.



La obra, señalada por el periodista Jon Sistiaga como “Una Brújula ética para no perderse “, analiza los escenarios de cambio a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI, todo ello con una propuesta distópica que proyecta las consecuencias que en la humanidad tendría en el futuro no dar la respuesta adecuada a desafíos como los del Cambio Climático, la Gestión de los procesos de Zoonosis, La Cuarta Revolución Industrial y Robotización, La Gestión de las Megalópolis y la superpoblación en la tierra o el transhumanismo.



Cabe señalar que este ensayo cuenta con el respaldo y apoyo directo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, que inaugura con este ensayo su colección Letras del Atlántico, iniciativa editorial en la que participa de manera directa el Grupo Tierra Trivium. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Juan Ramón Biedma, El sonido de tu cabello. Alianza Editorial El autor sevillano reconocido por esta obra con el XXI Premio Unicaja de Novela "Fernando Quiñones" ​Claudia Rainville, la fundadora de la Metamedicina, nos abre las puertas a la abundancia La obra se puede encontrar en cualquier plataforma online y en la web de la propia editorial ​¿Para qué dejar? El frágil cristal que se romperá ​Ana Gomila Domènech, la autora que admira sin límites a Agatha Christie ​Aun así, por supuesto que me gustaría entrar en el catálogo de alguna editorial tradicional, más que nada por el grado de promoción y distribución que podrían proporcionarme y que yo jamás podría alcanzar con mis redes sociales y el apoyo puntual de personas ​Ante el abismo, la novela que nos adentra en el interesante universo literario de Daniel Sené Por Eva Fraile, de La Reina Lectora