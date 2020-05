Los aplausos para los sanitarios siguen congregando a ciudadanos pese a las peticiones para finalizarlos La música ha sido la gran protagonista de la convocatoria a lo largo de estos días, de modo que canciones como 'Resistiré' del Dúo Dinámico Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 20 de mayo de 2020, 09:52 h (CET)

Los aplausos colectivos desde los balcones y ventanas para agradecer la labor de los sanitarios y los profesionales de servicios básicos en la crisis del coronavirus siguen congregando a ciudadanos de distintos pueblos y ciudades españoles cuando se cumplen 67 días de su inicio.



Sin embargo, la desescalada, que ha aliviado en gran parte el confinamiento para evitar la propagación de la pandemia, provocó que un mensaje en redes sociales pidiera acabar con el agradecimiento diario a las 20.00 horas el domingo 17 de mayo, con un "aplauso final" que fue apoyado, entre otros, por el PP de Madrid.



"Para dar un final digno y no dejar que mueran poco a poco los aplausos, este domingo a las 20.00 horas vamos a brindar el mejor y más largo homenaje desde los balcones, a toda la gente de la sanidad y del resto de sectores que han brindado su trabajo y su esfuerzo, para protegernos y doblegar la pandemia", recogía el mensaje compartido en redes y aplicaciones de mensajería.



Sin embargo, colectivos sanitarios han animado a continuar con los aplausos colectivos hasta que finalice la pandemia por el nuevo coronavirus. "Animamos a toda la ciudadanía a que sumen a más vecinas y vecinos para crear país, con o sin canciones, pero siempre con la humanidad y el respeto que se requiere", ha explicado la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas.



También se han sumado a este llamamiento otros colectivos como la Federación de Asociaciones de Profesionales y Ciudadanía Interesados en la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública (FADSP) como muestra de agradecimiento al sector sanitario.



Por redes sociales además se ha difundido un cartel en el que pedían seguir con los aplausos para mostrar de esta manera un apoyo simbólico a la sanidad pública. "¡Sigue aplaudiendo! Algunos quieren que pares de aplaudir. No lo hagas. Que no te engañen. Apoyando a la sanidad pública", rezaba el texto de la imagen.



Así, parte de la ciudadanía sigue parando sus labores diarias a las 20.00 horas para aplaudir a los sanitarios y profesionales de servicios básicos que no han parado en los días más duros de la crisis sanitarias. Muchos de ellos no han faltado a la cita a pesar de haberse resentido desde que están permitidas las salidas a la calle para pasear o hacer deporte.



Además, este agradecimiento colectivo también ha servido para homenajear a los enfermos y a las víctimas de la epidemia. Este martes, las muertes por el nuevo coronavirus han aumentado hasta las 83 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de fallecidos por Covid-19 a los 27.778, según el informe publicado por el Ministerio de Sanidad.



A lo largo de estas semanas, el homenaje desde los balcones ha servido además para que los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia hayan devuelto a los ciudadanos su agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches y mensajes en redes sociales, así como para fomentar contacto y unión con los vecinos desde los balcones.



Se han unido también, por ejemplo, desde conductores de autobuses urbanos, que han utilizado el claxon para sumarse al aplauso colectivo, hasta empleados de almacenes de supermercados, que espontáneamente han aplaudido como gesto de ánimo ante la dureza del trabajo.



La música ha sido la gran protagonista de la convocatoria a lo largo de estos días, de modo que canciones como 'Resistiré' del Dúo Dinámico, 'Color Esperanza' de Diego Torres o 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo se han convertido en los himnos de la pandemia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Empiezan los desplazamientos a segundas residencias: su mantenimiento, clave La Fase 1 permite los desplazamientos a segundas viviendas dentro de una misma provincia Los castellanomanchegos y catalanes, los más interesados por el running durante a la cuarentena El precio de las zapatillas también se ha moderado, llegando a caer más de un 10 % Cómo disfrutar de las rebajas online (ahora que en las tiendas físicas están prohibidas) Por desgracia, estas transacciones no están exentas de riesgos si no sabemos realizarlas de la manera adecuada Aumenta un 73% la búsqueda de cuidadores de niños y mayores en los hogares españoles En nuestra plataforma, en mayo 2020, seis de cada diez familias buscan cuidadores de mayores, que contrasta con la cifra de tres de cada diez familias que mostraba el mismo mes del 2019 Tres de cada cinco españoles han decidido empezar a hacer deporte durante la desescalada El 86% de los españoles considera que sus pasiones han sido de gran ayuda para soportar el encierro, siendo sus favoritas la cocina y hacer deporte en casa