Paz, ciencia eterna para los familiares de las víctimas del Covid 19. Pienso en ellos, pobrecitos, me identifico. Pienso que reflexionan en su futuro, a pesar de todo. Pues ellos desean conseguir la paz. Si fuese uno de ellos, yo diría:



Deseo vivir en paz, a pesar de mi desgracia... con Dios, con los demás... con lo que soy, yo soy yo... y quiero tanto, con lo que me ofrezca. Vivir en paz, en soledad, en armonía el alma que no llora, en sabiduría, ciencia eterna, en gracia de los que gracias hacen y no en la distancia.



Vivir en paz, paz es paz... paz interior, de espíritu, paz verdadera, de dentro, paz eterna, en plenitud, en noches difíciles no se cree, decir... sólo me queda: vivir en paz.



Suerte, a los que por su condición, merecen. Suerte a los que realmente la merezcan tras una desgracia.



Que Dios no se olvide de los que sufren, sin haber hecho nunca sufrir.



Jamás sabremos, si Dios se acordará de todos los que padecieron por esta pandemia.



Y para aliviar su dolor aquí está un libro que no perdió el tiempo y nació en este mes: "Abril 2020", que incluye entre otros, a estos autores que vivieron encerrados a causa del virus:

Lola Sanabría, Tino Prieto Aguilar, Joaquín Valls, Fernando Gessa, Carlos Enrique Cabrera, Paula Martín Martín, Mercedes del Pilar Gil, Mariluz GH, María Pasquín, Pilar Pastor, Rosamunda, Leonardo Finkelstein, Gabriel Gil, María Gladys Estévez, Juan Pablo Goñi Capurro, Francisco Javier Aguirre, Federico Rivero Scarani, Julián Salas Camarero, Juan A. Torres, José María, David Gambero, Javier Velasco, Leonardo Finkelstein, Nuria de Espinosa, Tania Abril, Aurora Peregrina Varela Rodríguez, Desolada, Violeta Sáez y otros.

Leí algunos relatos, todos ellos cortos, y atraen. Son palabras sobre fotos en blanco y negro, todas ellas interesantes y de gran belleza.



Estará a la venta en Amazon y otras plataformas.



Sólo me queda agradecer el haber sido elegida entre muchos otros, para formar parte de esta obra literaria que pienso, llegará lejos por su contenido y originalidad, pero sobretodo por formar parte importante de la historia en nuestros días. Una historia sobre la que reflexionar, pero aún es muy pronto.