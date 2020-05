La soledad Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 9 de mayo de 2020, 09:14 h (CET) Se enfrenta a la soledad y está enferma,

no pedirá piedad

de almas ajenas

y llorará lo que le toque

en su casa.

Nadie sospechará

de su desgracia.

Espera el fin y desea sea

fulminante,

no desea silla de ruedas

para ella,

ni asistentes sociales

que vivan sus penas

y a los que pueda llegar a dejar

su herencia.

Se enfrenta a la soledad

y es muy duro

no tener en quien confiar,

nada es seguro,

sólo que seguirá sola

esperando el momento

que cada vez más y más desea.

Se enfrenta a la soledad

siendo inocente

para conocer tal condena,

la peor de las penas.



