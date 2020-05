​“Casas y tumbas”, la última novela de Atxaga

La nueva novela de Bernardo Arxaga, flamante Premio Nacional de las Letras Españolas, vuelve a demostrar que sabe hacer literatura con los materiales que conforman su vida y entorno cotidiano, con todo lo que nutre las raíces del hombre plantado en su propio y personal mundo y lo hace con una especial magia que transforma la realidad en literatura, pero en ella sigue discurriendo la vida con toda su pujanza y autenticidad.



La última novela de Atxaga tiene una trama que discurre en Ugarte, País Vasco, al que, en un verano ha regresado un niño, , desde un internado del sur de Francia, pero vuelve sin habla. Va recuperando la posibilidad de hablar gracias a la amistad con dos hermanos gemelos y por algo insólito que descubren en las aguas del canal que baja de la montaña.



El tiempo narrativo discurre durante el epígono de la dictadura franquista, circunstancia que cambia todo en Ugarte donde discurre la acción de la novela. También, en El Pardo van cambiando las cosas con la agonía del dictador, y allí tres personajes y amigos, Eliseo, Donato, Celso y Caloco están intentando adiestrar a una urraca e intentar una entrada furtiva en el coto exclusivo de los miembros de la élite que ostenta el poder. Ellos también protagonizan una amistad en la que la rebeldía, la inconsciencia y la tragedia se unen.



La narración va avanzando en el tiempo y llega a los años ochenta y las huelgas protagonizan la vida de Ugarte. Elíseo y los hermanos gemelos viven una historia de venganza, urdida por Antoine, el ingeniero. Todo lo exterior va llegando a la localidad, desde la música, los programas de la televisión con sus realities, los correos electrónicos que transforma la comunicación entre los personajes, pero no cambia el interior de los protagonistas de esta historia porque en ellos anidan y permanecen los secretos, los silencios y las amenazas que los atenaza en un pasado y en una constante tensión-



“Casas y tumbas” tiene como protagonistas no solo a los personajes citados, sino también al amor, la amistad, la naturaleza pujante que los rodea y a la muerte, en su presencia siempre ominosa.



En esta nueva novela se percibe el universo personal de este escritor que recrea a personajes, ambientes, territorios y tramas con un peculiarísimo toque de compromiso con la historia, pero siempre con un halo mágico que envuelve al lector en un mundo al que reconoce como real, pero al mismo tiempo es diferente por fantástico, sin perder la credibilidad y ser subyugante como pocos otros universos literarios.



Estas notas personalísimas de un mundo literario propio del autor se advierte no solo en su narrativa, sino también en su propia obra para niños, en sus intervenciones públicas y en su labor periodística. Es como un marchamo personal que imprime a todo su quehacer en el medio y género que sea.



Esta nueva novela parece un intento de afirmarse más a la realidad, a la que es creíble, a la Historia y sus exigencias, pero sin dejar de mostrar esa magia que planea en todas sus historias, en las que lo real siempre sufre esa velada transformación por obra de su imaginación de narrador que no niega lo real, sino que lo enaltece y embellece, suavizando así los tintes más oscuros y duros de cada historia, dejando una sensación más agradable y gratificante.



Esta última novela, está compuesta de varios relatos que parecen más bien yuxtapuestos, aunque están solapados, respetando la cronología de los diversos sucesos para lo que se insiste en la exactitud de las respectivas fechas y se incide en qué día sucedió cada hecho consignado.



Por ello, algunos personajes que saltan de una narración a otra de las seis que componen el libro que adquiere su unidad narrativa por tener un concepto unitario y una significación común a todos los relatos.



Se advierte en esta obra, como en todas las del Atxaga, que habla de todo aquello que ha vivido en primera mano, ya sean cuestiones políticas o temas más cotidianos, por lo que en esta novela el lector vuelve al territorio ya descrito por este autor, ya sea Obaba o Ugarte, pero que tiene en común que es el mundo personal de Otxaga al que el lector vuelve siempre complacido.