Solo cuatro de cada diez españoles mantendrá su nivel de ingresos tras superar la crisis del coronavirus

Solo cuatro de cada diez españoles consideran que podrán sostener su nivel actual de renta en los próximos meses como consecuencia de la crisis del coronavirus. De ellos, un 10% afirma no contar actualmente con recursos, según los datos que se desprende del informe 'Deconstruyendo al consumidor', elaborado por EY-Parthenon.



En concreto, el estudio muestra que el 66% aún ve muy lejana la recuperación, con un impacto fuerte y a largo plazo, mientras que un 30% cree que, pese a que el impacto será importante, se recuperará la normalidad a medio plazo tras la crisis sanitaria.



Los españoles se muestran pesimistas a nivel económico, ya que el 59% prevé que sus ingresos económicos se reducirán en los próximos meses, de hecho, un 9% asegura que no cuenta con recursos actualmente.



Esta situación es más acusada entre los autónomos, donde tres de cada cuatro afirman que han visto afectado su negocio, de los que el 25% declara no tener ingresos en estos momentos. Además, un 75% de los trabajadores por cuenta propia creen que su situación va a empeorar en los próximos meses.



El 60% afirma que cambiará sus hábitos de consumo y compra tras la crisis sanitaria. Desplazarse a casa de un amigo, tomar un aperitivo en una terraza o usar el transporte público serán las primeras actividades que previsiblemente retomarán los encuestados, mientras que asistir a un evento, utilizar el avión o ir de compras se sitúan ahora en las últimas posiciones de su lista de prioridades.



Por último, el 90% de los españoles acepta el uso de mascarillas y la limitación de aforo en los espacios comerciales para limitar la propagación del virus. La implantación, por ejemplo, del pasaporte inmunológico o la utilización de aplicaciones de geolocalización también son apoyados por los encuestados, aunque en un porcentaje menor, del 79% y 71%, respectivamente.