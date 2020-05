La Premier avanza en su plan de retomar el fútbol La nota deja claro que se tendrá en cuenta la opinión de los jugadores, así como de expertos médicos Redacción Siglo XXI

sábado, 2 de mayo de 2020, 08:44 h (CET) Los clubes de la Premier League inglesa se reunieron este viernes para discutir los posibles pasos a seguir con el objetivo claro de retomar la competición, una vez que las autoridades y la crisis del coronavirus lo permitan de manera segura.



"La liga y los clubes trataron los posibles pasos adelante hacia el regreso de la temporada 2019/2020, cuando sea seguro y apropiado hacerlo", enuncia el comunicado de la web oficial de la Premier.



Las partes implicadas se reunieron este viernes y, aunque no anunciaron ninguna decisión o fecha de ese regreso, sí dejaron claro que la intención es que se juegue la temporada. Y es que la crisis del COVID-19 ya ha cancelado varias ligas, como la francesa.



"La prioridad de la Premier es la salud y seguridad de los jugadores, entrenadores y miembros de los equipos, aficionados y toda la comunidad. La liga y los clubes han considerado los primeros posibles avances hacia el regreso de los entrenamientos y los partidos, siempre bajo la dirección del gobierno", apunta.



La nota deja claro que se tendrá en cuenta la opinión de los jugadores, así como de expertos médicos. "La liga aprobó la creación de un equipo médico de trabajo para el regreso del fútbol profesional, que se reunió por primera vez este viernes", explica.



"No se tomó ninguna decisión hoy, pero se intercambiaron ideas e información para el proyecto de reiniciar la liga. Los clubes reafirmaron su compromiso de terminarla temporada para mantener la integridad de la competición y agradecieron el apoyo del gobierno", termina el comunicado de la Premier.

