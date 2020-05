El poder de la medida, sentida y vivida “libertad" Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 2 de mayo de 2020, 08:33 h (CET) En Techirrén Dufhert”… Cabo Chimanfurell oeste, en Puygartiwers.



Yo amo “la libertad”.



Tener la posibilidad de volver

a ser libre…

no quiero perderla ya…

Quiero ser feliz con cielo y tierra,

tener la posibilidad

de olvidarlo todo,

lo que me ha hecho esclava

en nuestros tiempos,

de empezar desde cero,

que falta me hace,

de romper las viejas cadenas,

que me atan y de olvidarte...



En un rincón del mundo,

olvidarlo.

Sin que nadie pueda notarlo.



Tener la posibilidad

de no cargar más con el dolor,

de no representar de nuevo

este papel

que no me cabe…

que detesto,

que me ha hecho infeliz,

que me atormenta,

que me ataca de día, tarde y noche.



