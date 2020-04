BTS aplaza su gira europea que incluía dos conciertos en Barcelona Han señalado que la prioridad es la seguridad de los artistas y fans, han pedido la "generosa comprensión" de sus seguidores ante esta decisión por la salud de los involucrados, y han deseado que se puedan volver a ver en un futuro Redacción Siglo XXI

miércoles, 29 de abril de 2020, 10:51 h (CET) El grupo surcoreano de k-pop BTS ha pospuesto su gira europea 'Map of the soul tour' de este verano, que incluía dos conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona el 17 y 18 de julio, debido a la pandemia del nuevo coronavirus.



En un comunicado este martes de Live Nation y Big Hit, señalan: "Desafortunadamente, debido a los avisos de los gobiernos respecto a reuniones multitudinarias, la gira europea de BTS ha sido pospuesta".



Han señalado que la prioridad es la seguridad de los artistas y fans, han pedido la "generosa comprensión" de sus seguidores ante esta decisión por la salud de los involucrados, y han deseado que se puedan volver a ver en un futuro.

