​”Algo va mal”

En estos días de confinamiento nada mejor que hacerse con una buena novela que desde el principio nos cautive, y nos haga olvidar esta increíble historia planetaria del Coronavirus, que nos ha tocado vivir.



A tal fin les sugiero un thriller acaba de aparecer en el mundo editorial, obra del periodista, escritor, tertuliano y profesor universitario, Fermín Bocos. La novela se basa sobre el poder, la política y los medios de comunicación, con el telón de fondo de la corrupción. El enigma que plantea es el clásico de las relatos policíacos, ¿quién carga la pistola del asesino?, un tipo apodado El Marsellés que aparece ya en las primeras páginas y que se limita a hacer un trabajo perfecto, que está muy bien retribuido. La novela no contiene moralina. La vida, por lo general es como es, no como nos gustaría.



Su factura narrativa es moderna, como de serie televisiva. Lo que pasa en la novela no es real, aunque podría serlo. Pero no es una historia “conspiranoica” aunque a veces la realidad supera lo que puede imaginar la ficción. No hay duda de que el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi fue un crimen político, un crimen realizado por encargo.



La narración transcurre a principios de este siglo, en los meses previos a la guerra de Iraq y sus personajes se mueven por Madrid, Berlín, Ámsterdam, París, Nueva York, Washington y Gibraltar; todo una intriga que refleja las relaciones unas veces tensas y otras promiscuas entre el poder político y la Prensa. Los medios que administran y suministran los miedos de la sociedad unas veces en sintonía con los gobiernos y otras por cuenta de intereses empresariales propios.



En la novela está presente un centro de poder que desde la sombra juega un papel importante, en la orientación de la opinión pública, en los países occidentales. Es el Club Bilderberg. No es un club secreto pero si muy discreto e influyente, orientando determinadas tendencias de opinión en relación con la defensa de los intereses de sus miembros.



En la trama también aparece la Stasi, la policía política de la hoy desaparecida RDA, la mal llamada Alemania Democrática y Gibraltar como centro de negocios turbios.



El autor

Fermín Bocos, (1949, Población de Abajo, Cantabria) actual contertulio en numerosos foros de opinión, comenzó su carrera de periodista en la Cadena SER. En su dilatado camino profesional ha desempeñado la Dirección de los principales Servicios Informativos de emisoras publicas y privadas: en RTVE, “24 horas”, nombrado años más tarde Director de Radio Exterior de España; en la Cadena SER, “Hora 25”; Director de Informativos de la Cadena COPE durante 4 años; presentador de los informativos de Tele 5 y director de los primeros telediarios de Telemadrid. Director de varios programas CNN+ y en el campo de la docencia, profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid.



Actualmente escribe artículos de opinión en varios diarios digitales, entre ellos Diario Siglo XXI y en Europa Press. En el campo literario es autor de:



El libro de Michael (1998). El resplandor de la gloria (1999, Plaza y Janés). La venganza de Byron (2005, Belacqua). El informe San Marcos (2009, Mr Ediciones). Viaje a las puertas del infierno (2015, Ariel).



Algo va mal Fermín Bocos. Ed. Destino, 2020. 329 páginas, 17,95 €. Ebook: 8,45 €.