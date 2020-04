El entrenador del Ajax de Ámsterdam, Erik ten Hag, lamentó la decisión de la Eredivisie, la primera división del fútbol neerlandés, que ha sido cancelada debido a la pandemia de COVID-19, y este viernes ha anunciado que no va a proclamar a ningún equipo como campeón, entre otras medidas.



Esta decisión afecta directamente al Ajax, que es primero del campeonato holandés con los mismos puntos que el AZ Alkmaar. "Fuimos líderes 23 de las 25 jornadas, pero ahora no tenemos la oportunidad de hacerlo tangible, tenemos un sentimiento insatisfactorio", reconoció el técnico del Ajax en la web oficial del club. "Hemos ocupado el primer puesto el 76% de los partidos y nos hubiera encantado trabajar en el campo y poder ganarlo", añadió en el mismo sentido.



"El deporte en los Países Bajos es importante, pero el fútbol no puede ponerse por encima de la sociedad. La salud es lo primero. La economía real tiene que volver a ponerse en marcha. En última instancia, eso también interesa al fútbol, especialmente el fútbol holandés depende en gran medida de los ingresos de los patrocinadores en estos días", recordó.



"Las empresas deben volver a trabajar lo antes posible para limitar el daño", añadió Ten Hag, que comprende las decisiones de otros gobiernos. "Entiendo que los intereses en otros países a veces son diferentes, especialmente los intereses financieros. Tenemos una cultura diferente. En Alemania -por ejemplo- se les permitió comenzar a entrenar nuevamente, y eso no estaba permitido aquí", explicó.



Preguntado por cómo lleva su equipo este tiempo de confinamiento, el técnico del Ajax aseguró que han desarrollado planes "individualizados" para los futbolistas. "Caminar, andar en bicicleta, entrenamiento de fuerza. En las próximas semanas volverá a estar permitido entrenar con la pelota. Usaremos eso. Trabajaremos en el futuro en pequeños grupos", anunció Ten Hag.



Además, en otras cuestiones, el entrenador del Ajax dijo que la Eredivisie deberá aclarar cuándo arrancará la próxima temporada y asumió que "existe la posibilidad de que varios jugadores abandonen el club. Es una certeza. Desde aquí maniobraremos en un sector -el de los fichajes- muy incierto", sentenció.