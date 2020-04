Netflix emitirá 925 millones de deuda para seguir financiando sus producciones audiovisuales Netflix, que presentó resultados a cierre de mercado del martes, contabilizó, a 31 de marzo, deuda a largo plazo por valor de 14.170 millones de dólares (13.115 millones de euros) Redacción Siglo XXI

jueves, 23 de abril de 2020, 10:31 h (CET) La compañía de producción y distribución de contenido audiovisual en 'streaming' Netflix ha anunciado que emitirá una serie de bonos senior no garantizados por valor de 1.000 millones de dólares (925 millones de euros).



Los bonos estarán denominados en dólares y euros y estarán dirigidos a clientes institucionales, según ha informado en un comunicado la compañía productora de series como 'Stranger Things', 'The Witcher' o 'La casa de papel'.



La firma solo ha indicado la cuantía, ya que el tipo de interés, las provisiones de amortización y la fecha de vencimiento se negociarán directamente con los inversores.



"Netflix tiene intención de usar los ingresos netos de esta oferta para propósitos corporativos generales, que podría incluir adquisiciones de contenido, producción y desarrollo, gastos de capital, inversiones, capital circulante y potenciales adquisiciones y transacciones estratégicas", ha indicado la empresa.



Netflix, que presentó resultados a cierre de mercado del martes, contabilizó, a 31 de marzo, deuda a largo plazo por valor de 14.170 millones de dólares (13.115 millones de euros).

