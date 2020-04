La ONU advierte que la pandemia puede desatar “múltiples hambrunas de proporciones bíblicas” Un alto funcionario de las Naciones Unidas advirtió el martes que los Gobiernos deben actuar de inmediato para evitar una “segunda pandemia de hambre” a causa del desplome de la economía desatado por el virus Redacción Siglo XXI

jueves, 23 de abril de 2020, 10:03 h (CET)

El número de personas contagiadas de coronavirus continúa aumentando en todo el mundo: las cifras oficiales registran más de 2,5 millones de casos confirmados y más de 178.000 muertes relacionadas con la COVID-19, aunque la cifra real es indudablemente mucho mayor.



Un alto funcionario de las Naciones Unidas advirtió el martes que los Gobiernos deben actuar de inmediato para evitar una “segunda pandemia de hambre” a causa del desplome de la economía desatado por el virus. David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, afirmó el martes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que el número de personas que padecen hambre en todo el mundo pronto podría duplicarse a 265 millones, a menos que se tomen medidas urgentes.



David Beasley sostuvo: "Todavía no hay hambrunas. Pero debo advertirles que si no nos preparamos y actuamos ahora para asegurar el acceso [a alimentos], evitar déficits de financiación e interrupciones en el comercio, podríamos enfrentarnos a múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses".

