​Recital poético virtual Este pasado 15 de abril muchos artistas conmemoraron el “Día Mundial del arte” desde casa, a través de las distintas redes sociales compartieron parte de lo que aman Carlos Javier Jarquín

martes, 21 de abril de 2020, 09:36 h (CET) “El Día Mundial del Arte es una celebración internacional de las artes, la cual fue declarada por la Asociación Internacional del Arte (IAA, por sus siglas en inglés) con el fin de promover conciencia de la actividad creativa en todo el mundo, su primera celebración fue en el 2012 y se celebra anualmente el 15 de abril, la fecha se eligió en honor al día del nacimiento de Leonardo da Vinci”. Leonardo Da Vinci, le dio vivo renombre e histórico universalmente a su nombre, su refulgencia fue plural en todo lo que intentó, él nos demostró que debemos vivir para hacer exquisita historia de gloria, debemos existir para inspirar y no para ser tropiezo, nos enseñó que a pesar de que algunas personas nos tengan envidia, nunca debemos permitir que esos anodinos comentarios nos provoquen vivir una vida incoherente.



Da Vinci ha sido uno de los hombres más sobresaliente e inspirador que la humanidad ha visto nacer. Su legado debe ser sinónimo de inspiración para quienes estamos escalando por ese mundo inusual de la población contemporánea. Este insigne maestro se destacó como; pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Nació el 15 de abril de 1452 y falleció el 2 de mayo de 1519.

Gran parte de la población mundial hoy se encuentra en total encierro, la tensión está afectando a muchas familias, antes de que se hiciera presente el 2020, sentíamos que el tiempo se consumía con máxima velocidad, estos últimos 4 meses, sentimos que el tiempo ha disminuido su velocidad, claro como hoy estamos en casa y sino estamos invirtiendo este tiempo en explotar ese talento que tenemos, el estrés nos afectará enormemente. La maravillosa oportunidad que el Internet nos presenta es de ilimitada admiración, porque en estos tiempos difíciles desde casa podemos hacer todas las actividades que antes por falta de tiempo no se podían hacer, dediquemos este valioso momento para aprender ese idioma que siempre nos ha encantado, para pintar las bellezas que hemos vivido, para plasmar a través de la poesía esos sentimientos que nunca fuimos capaces de expresar verbalmente, veamos los documentales interesantes que siempre hemos anhelado ver, estudiemos arte, historia, geografía, gastronomía y todo eso extraordinario que tenemos en nuestro país, región, continente y el mundo.



Recital poético Este pasado 15 de abril muchos artistas conmemoraron el “Día Mundial del arte” desde casa, a través de las distintas redes sociales compartieron parte de lo que aman, y los poetas fueron los que más demostraron su pasión literaria a través de un vídeo el cuál lo publicaron en el muro de Facebook, la poetisa mexicana Lilia Molina Fernández se unió a esta celebración artística, en el siguiente enlace puedes ver su presentación: (https://youtu.be/sn6t2rUR72w), al final de su recital cordialmente me invitó a participar de esta excelente dinámica y con todo el placer del mundo acepté.



En mi lectura poética de 6 minutos, disfrutarás dos poemas de mi autoría que fueron publicado en dos antologías poéticas, donde participamos poetas de distintos países Latinoamérica. El primer poema se titula: ERES LO DULCE Y SENSUAL DE MI VIDA extraído de la Antología poética: Y SE ROMPIÓ EN PALABRAS, Noviembre, Guadalajara, México 2019 y el siguiente poema se titula; LA POESÍA extraído de la Antología poética: ACTUALES VOCES DE LA POESÍA LATINOAMERICANA, (Antología en homenaje a Alma Del Campo) Primera edición: noviembre 2018, Santiago Chile. Y para finalizar este pequeño recital virtual, recité un precioso poema del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal (1925-2020), titulado; “Al Perderte” en honor a su hermoso legado literario-artístico. En este link puedes ver mi recital: https://youtu.be/lod1unFcN-Q



Invito a todos los poetas y artistas del mundo a esta espectacular iniciativa de hacer y llevar arte, tu aporte será significativo... en exclusiva invité a tres poetas; Yasmín Díaz Sánchez (México), Elena Buldum (Rumanía) y al escritor y poeta nicaragüense Fabio Mendoza.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

