El consumo de TV de los españoles el jueves fue de 4 horas y 56 minutos, 28 minutos menos

El consumo televisivo de los españoles este jueves 16 de abril se ha situado en una media de cuatro horas y 56 minutos (296 minutos) por persona al día --promedio de minutos sobre el total del universo de España que también pondera a los que no han visto ni un minuto de televisión--, lo que supone 28 minutos menos que la semana anterior.



El análisis diario de Barlovento Comunicación, recogido por Europa Press, muestra que el tiempo medio de consumo de televisión por espectador se situó este jueves en seis horas y 29 minutos (389 minutos) --promedio de minutos de aquellos que han visto la televisión al menos un minuto--, lo que supone también 28 minutos menos que el mismo día de la semana pasada.



Respecto a la audiencia acumulada de televisión, el análisis refleja que fue de 33,6 millones de españoles, el 74,2% de la población, lo que representa 500.000 espectadores menos que el mismo día de la semana pasada.



En relación con el tiempo dedicado a la televisión, pero para otros usos como navegar por Internet o jugar, se situó en los 40 minutos de media por persona al día, 12 minutos menos que el jueves anterior; y el tiempo totalizado de uso del televisor --con otros consumos, segundas residencias, etc.-- llegó a los 338 minutos por persona al día, 5 horas y 38 minutos por persona al día.



Por targets, el mayor consumo de televisión fue el del grupo de los mayores de 64 años con 453 minutos por persona al día, le siguen las personas de 45 a 64 años, que dedicaron 371 minutos de media, y las mujeres, con una media de 315 minutos.



Sobre el tiempo dedicado a la televisión en las distintas regiones de España, los datos indican que el mayor consumo este jueves 16 de abril se produjo en el Principado de Asturias con una media de 340 minutos por persona al día, lo que supone 25 minutos menos que el jueves anterior.



Le sigue, en mayor tiempo dedicado a la televisión, Castilla-La Mancha con 323 minutos (-49); Andalucía con 315 minutos, mismo resultado que el jueves anterior; Galicia con 307 minutos (-45); Comunidad Valenciana con 306 minutos (-22); y Aragón con 293 minutos (-43).



Después de Aragón, el mayor consumo se registró en Murcia con 288 minutos (-20); Canarias con 287 minutos (-27); País Vasco con 285 minutos (-24); Comunidad de Madrid con 280 minutos (-32); Baleares con 272 minutos (-29); y Cataluña con 262 minutos (-8).



Por otro lado, las cifras indican que la media de consumo de televisión a lo largo del día fue de 9,3 millones de espectadores: 18,5 millones de promedio en 'prime-time'; 14,5 millones en la franja de tarde; 15,4 millones en la sobremesa; y 4,9 millones en la mañana.



Finalmente, el pico de mayor consumo de televisión, es decir, el 'minuto de oro' se registró a las 22.28 horas, con 20,4 millones de espectadores frente al televisor; y once de las 25 emisiones más vistas del día corresponden al género información.