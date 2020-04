​¿Cuáles son los remedios naturales para aliviar el dolor menstrual? Una manera sencilla de calmar los dolores menstruales consiste en realizar suaves masajes en el área dolorida haciendo círculos que sigan el sentido de las agujas del reloj Redacción Siglo XXI

miércoles, 15 de abril de 2020, 15:58 h (CET) Más de la mitad de las mujeres sufrimos el mismo problema cada mes durante toda nuestra edad fértil: un fuerte dolor abdominal, llamado dismenorrea, que tiene lugar durante la regla o en los días previos a esta. Aunque las causas pueden ser diversas, tales como contracciones uterinas o procesos hormonales, lo que suelen tener en común los dolores menstruales es que afectan a nuestro ritmo de vida y hacen que a menudo sintamos que no tenemos más remedio que recurrir a fármacos que nos solucionen el problema. Sin embargo, sí que existen algunos remedios de origen natural que si incorporamos a nuestra rutina nos pueden ser de gran ayuda para calmar el dolor, tal y como te contamos a continuación.



Realizar cambios en la alimentación Incluir en nuestra dieta alimentos ricos en vitamina B12 y omega 3 se ha demostrado de gran utilidad para disminuir los dolores menstruales. Nuestros aliados en este caso serán las semillas de chía y de lino, los frutos secos, la soja, el aguacate, el pescado azul y el queso.



Tomar infusiones con efecto antiinflamatorio Algunas plantas y especias tienen cualidades antiinflamatorias muy beneficiosas para calmar el dolor. De esta forma, podemos recurrir a la melisa, la manzanilla, la canela o la cúrcuma.



Tomar suplementos Existen vitaminas y suplementos cuyos beneficios globales ayudan en la mejora de la dismenorrea. Tal es el caso del aceite de CBD, un extracto del cáñamo que gracias a su efecto antiinflamatorio es muy eficaz en el tratamiento del dolor y en la prevención de enfermedades cardiovasculares, además de paliar la ansiedad y mejorar el insomnio. También es importante conocer otras características del CBD: efectos secundarios, a pesar de los cuales cabe tenerlo en consideración por sus numerosas ventajas.



Aplicar calor Este remedio es uno de los más extendidos en la sabiduría popular. A nuestras abuelas no les falta razón: aplicando calor en la zona baja de la espalda con una bolsa de agua caliente o con una manta eléctrica se reduce la sensación de dolor. Simple y efectivo.



Practicar yoga La práctica de yoga consigue mediante el control de la respiración que entremos en un estado de relajación profunda que es de gran beneficio para nuestro cuerpo. Pero, además, concretamente hay una postura, llamada malasana, que ayuda a la relajación del útero. Para realizarla debemos colocarnos en cuclillas, con el torso estirado, las piernas abiertas y las manos en posición de oración, y mantener respiraciones profundas.



Dar masajes Una manera sencilla de calmar los dolores menstruales consiste en realizar suaves masajes en el área dolorida haciendo círculos que sigan el sentido de las agujas del reloj. Para ello nos podemos ayudar de aceites como por ejemplo el de almendra.



