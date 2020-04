​Certificado de Matrimonio, cómo solicitarlo paso a paso

El Certificado de Matrimonio es un documento cuyo objetivo es dar fe de un matrimonio contraído entre dos personas. Son muchos los datos que recoge a lo largo de todo el documento, siendo la fecha, el nombre de los contrayentes y el lugar en el que se celebra el enlace algunos de los más importantes.



Es recomendable obtener este certificado en cuanto se celebre el matrimonio, ya que puede ser de utilidad para la realización de diferentes trámites. El órgano que se encarga de expedirlo es el Registro Civil o Consultar correspondiente. No obstante, también conviene saber que, gracias al desarrollo de la tecnología, actualmente es posible solicitar certificado de matrimonio de manera completamente online.



La utilidad del certificado de matrimonio Algunos de los trámites más habituales en los que suele ser imprescindible contar con este tipo de certificados son los siguientes:



Volver a realizar un casamiento Tramitar una nacionalidad española como consecuencia de un matrimonio Tramitar un permiso de residencia Solicitar una pensión de viudedad



No obstante, existen muchos otros escenarios en los que contar con este certificado es esencial para la correcta tramitación del mismo.



Puede ser solicitado por cualquier ciudadanos que así lo requiera y que tuviera un interés en obtenerlo. No obstante, la ley protege su correcta expedición a todos aquellos casos en los que se prevé dar publicidad sin autorización.



Es importante conocer que no es lo mismo el certificado literal de matrimonio con el extracto del certificado del mismo. El extracto es un resumen de los datos más relevantes que el Registro Civil contiene respecto a los cónyuges que han contraído el matrimonio, además de algunos detalles en referencia a la celebración de la boda y al régimen económico que se ha decidido por adoptar.



No obstante, en el caso de referirse al certificado literal de matrimonio es importante entender que contiene de forma exacta, completa y precisa toda la información que previamente se ha trasladado al Registro Civil.



¿Cuántos tipos de certificados de matrimonio existen? Antes de comenzar con este proceso, conviene saber que son varios los tipos de Certificado de Matrimonio que existen, además de los ya comentados previamente.



Certificado de Matrimonio Internacional: Es el destinado a tener efectos en todos aquellos países ratificados en el Convenio de Viena del 8 de septiembre de 1976. Este certificado se expide en todos los idiomas oficiales de todos los países que que han firmado dicho convenio.



Certificado de Matrimonio Bilingüe: Este tipo de certificados suelen expedirse en aquellas comunidades autónomas que tengan su propio idioma. De este modo, se expide tanto en castellano como en la comunidad autónoma en cuestión.



Certificado negativo: Pese a que no es habitual, conviene saber que también existe la posibilidad de que el resultado del certificado solicitado sea negativo. De esta manera, el Certificado de Matrimonio negativo hace referencia a todos aquellos matrimonios que no estén inscritos, por diferentes circunstancias, al Registro Civil.



¿Cuál es el plazo en el que se recibe desde que se solicita? Dependiendo de la vía de entrega en el momento de realizar la solicitud, el plazo de recepción puede cambiar de manera considerable. En el caso de que se haya optado por la remisión del mismo a través del correo electrónico, entre el plazo de la solicitud y el de la recepción estará en torno a los 15 días.



En el caso de que el modo de entrega escogido sea presencial, será la organización del propio Registro Civil el que indicará la fecha a partir de la cual se podrá proceder a la recogida del mismo.



En el caso de que la persona que solicita este certificado no haya rellenado de manera correcta el formulario, o existen errores de forma, este plazo se suspenderá hasta que se aporten todos los datos de manera correcta. Por ello, es especialmente importante que estemos seguros a la hora de proceder a rellenar los datos, con el objetivo de no demorar su entrega. Es posible que si el solicitante se demora en exceso a la hora de subsanar el error, se paralice el proceso de manera permanente y haya que comenzar a realizar el mismo desde el principio. Conviene extremar las precauciones a la hora de conseguir que el proceso sea ágil y sencillo.