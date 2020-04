Ideas para tener una despedida de soltera en Madrid por todo lo alto Una despedida de soltera no es una celebración cualquiera, ya que una de tus amigas se va a casar. Por lo tanto, si se quieren aprovechar estos días antes de dar el gran paso, en Madrid se pueden encontrar una gran variedad de actividades que realizar y así disfrutar al máximo Redacción Siglo XXI

martes, 14 de abril de 2020, 15:34 h (CET) Seis ideas para la despedida Gracias a la agencia Despedidas BIG tienes a tu alcance una gran variedad de actividades que realizar en la ciudad madrileña, siendo las más divertidas las siguientes:



1) Restaurantes temáticos Son muchas las opciones entre las cuales elegir para una despedida de este estilo, dado que no solo vas a disfrutar de buena comida y bebida, sino también de un ambiente muy atractivo.



Los restaurantes temáticos pueden ser de terror, eróticos, máquina del tiempo, humor, enigmas y magia; o más normales, por lo que es posible elegir uno de acuerdo a los gustos de la novia y a las participantes de la despedida.

2) Limusinas Todas las despedidas de solteras deben contar con una limusina donde el grupo pueda ir recorriendo la ciudad mientras beben, escuchan música y se detienen a echarse fotos. Los puntos de parada son elegidas por el grupo.



Además, Despedidas BIG cuenta con varios tipos de limusinas: Lincoln Town Car, Hummer y Limobus, cuya capacidad varía de acuerdo al tipo de limusina que se elija para el transporte.

3) Actividades extremas De igual manera tienen la oportunidad de seleccionar para realizar una gran variedad de actividades llenas de adrenalina y diversión, como son las fincas de despedidas con actividades de humor amarillo, paintball, gymkanas, tiro con arco, así como ir al Parque Aventura Pantano de San Juan, donde pueden lanzarse en tirolina y demás. Éstas son actividades con las que correr y saltar les ofrecerá buenos momentos para recordar.



4) Talleres, clases y cursos Otra manera de disfrutar es también aprendiendo. Varias actividades como talleres de cocina, maquillaje, cata de chocolate o vinos, clases de baile, de seducción, entre otras, son algunas de las opciones disponibles para disfrutar con tus amigas.



Y si buscas algo más atrevido, las sesiones de tuppersex pueden ser la mejor opción.

5) Relax y Belleza Por otro lado, si lo que estás buscando es relajarte y pasar tiempo entre amigas, actividades como los talleres de maquillaje, beauty party, spa, masajes, glam party o brunch con vistas al Palacio Real, son buenas opciones para disfrutar de una despedida tranquila y relajada.



6) Low Cost Por último, si quieres una despedida de soltera pero no cuentas con un presupuesto muy grande, también es posible contar con despedidas económicas o low cost, como los escape room eróticos. Así aseguras la diversión de la despedida sin que esto signifique un precio muy alto para tu bolsillo.



¿Por qué contratar la agencia Despedidas BIG? Organizar una despedida de soltera puede ser muy complicado, dado que debes contratar el transporte, reservar los lugares para el evento, además de comprar las entradas o las bebidas.



Para evitar estas molestias, cuentas con esta agencia de despedidas de soltera, quien se encargará de organizar desde el inicio hasta el final de la misma.



Despedidas BIG cuenta con personal cualificado para atender tus necesidades, teniendo en cuenta lo que deseas para la despedida de acuerdo a las actividades que se ofrecen dentro del catálogo.



Desde el transporte en los puntos de recogida y de entrega, así como las bebidas y comidas del lugar al que se vaya a ir, el alquiler de un espacio, los animadores de la fiestas, son aspectos de los que se encarga esta agencia, para que así la despedida en Madrid sea por todo lo alto, y tu grupo solo deba preocuparse por disfrutar y pasarlo bien.



