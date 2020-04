"Monsters of Rock Valencia" (en la cuarentena)

Ya no hay excusa para decir que no se puede, en la cuarentena, disfrutar de un macroconcierto. Este domingo 12 de abril la música demostrará que no hay fronteras, problemáticas, muros, capaces de contenerla, acallar sus trabajos naturales, de detener su capacidad de comunicarnos, unirnos y -siempre lo hace- salvarnos, su abrazo en alegría de reunión, su telúrico corazón de toro o ave imparable: este domingo podremos asistir al "MONSTERS OF ROCK VALENCIA", leen bien, presenciar actuaciones de las mejores bandas y cantautores de los que goza la Comunidad Valenciana, eso sí: desde casa. Respetando la cuarentena, desde la cuarentena. A partir de las 16:00 h. hasta las 20:00 h., vía facebook (un poco más abajo en este escrito podrá el lector encontrar el enlace del site face que centraliza y proyectará este domingo a los artistas invitados desde sus casas hacia las nuestras).



Para introducir al lector interesado en asistir a este ambicioso festival musical, hablaremos con el creador y valedor de la idea, el incombustible músico valenciano Txus Bixquert (cantante y guitarra de The Phantoms, grupo inicialmente bautizado como "The Phantoms Lord"). Muchos de los músicos que tocarán este domingo para regalarnos su arte ya llevan realizando conciertos vía internet, en solitario, tiempo. Esta es la primera vez que se une un buen puñado de los mejores. Quien habla tuvo la oportunidad de ver un concierto ofrecido por el maestro Txus desde su casa en plena cuarentena, lloré, sentí, me emocioné intensamente, este hombre es un genio completo. Sus canciones, buena parte de ellas, deberían ser reverenciadas y coverizadas por las bandas futuras y que prosiga su composición absolutamente relevante en el tiempo para todos nosotros, Bixquert es un auténtico generador de canciones que nacen ya clásicas.



Sólo con echar un vistazo por encima a las bandas invitadas, me apercibí de que estábamos ante algo muy grande, colores diversos, tonos variadísimos, sorprendentes, y la realidad de estar ante artistas con dilatadas carreras, muchos ni siquiera ya no meramente estatales, sino internacionales.



Me lancé rápidamente a por los músicos, a preguntarles, para informaros un poco a todos de qué iba a pasar, entro en bambalinas y con el primero que hablo es con Txus Bixquert, andaba despistado, el poeta de la guitarra, errabundo, mirando al cielo, como un niño feliz o como un alce cerca de un río -de los de ahora-, seguro escuchando un nuevo tema para dar al mundo...



¿Txus, cómo te vino la idea de unir a tanto artistazo para un festival online?

Realmente la idea primigenia no fue mía. Había visto cómo mi amigo Miguel Roca iba a hacerlo con tres artistas más haciendo un cartel conjunto con horas diferentes y dirigiendo a la gente a sus facebooks personales. Eso me dio la idea de montar algo con más artistas, aunque con actuaciones más breves. Pero bueno, lo único que hice fue ponerme en contacto con algunos, organizar los horarios y hacer los carteles. Todo ha sido muy rápido, en un par de días lo hemos organizado entre todos. Al final la respuesta de estos cracks ha sido muy positiva y pretendemos entretener a la gente en este confinamiento y pasar una buena tarde de domingo con los pocos medios que tenemos en casa. (Su comentario me llevó mentalmente a la canción "Evasión", de Obús.)



Veo que las bandas tocarán vía de la red facebook. ¿Cómo debemos hacer para ver y escuchar a todas las bandas en la linealidad del festival?

Muy Facil. En el Evento están los horarios y los links directos a los facebooks de las bandas desde donde se van a emitir. Tambien hay un cartel secundario donde estan reflejados en su progresión de intervenciones [en la sección de fotos de este mismo artículo aparece dicho cartel]. Que nadie falte: este domingo 12 de abril. A partir de las 16:00 h. hasta casi las 20:00. Cada músico tocará unos 15 minutos desde su pag. facebook y podréis ir encadenando las actuaciones desde los links. Estos músicos son muy grandes y puedo presumir de que son todos amigos míos! Seguimos intentando hacer mas llevadera la cuarentena y poniendo nuestro granito de arena para ello, sin apenas medios pero con mucho corazón!

El EVENTO donde aparecen los artistas intervinientes y sus links correspondientes, se llama en facebook: "Festival Grupos Online "Monsters of Rock Valencia" 12-04-2020"



Entre bambalinas, motivos y confesiones de los artistas

Comenzamos a escudriñar la cartelera, a desgranar qué pasará. Sigo entrando entre bambalinas. Vale, ya voy aclarándome. Es como estar entre aves, entre copas de árboles, estos músicos son tan cercanos y a la vez tan distantes de la "cosa ciudad", sobreviven como el agua del río, sencilla y caudalosa, que siempre avanza, no hay freno para el río... los sonidos del río nos hacen siempre "recordar" quiénes somos y el camino... Estoy buscando a Toni Cotolí. Será quien abrirá el festival actuando de 16:00 a 16:15 h. "Soy concertista de quitarra clásica -nos cuenta. Le pregunto qué interpretará-: "Quizá una de Metallica, Queen... no sé. Porque tengo 7 Cds, y los 2 últimos son de covers de rock con la guitarra, así que me centraré supongo que en esos temas, el Nothing Else Matters lo tocaré seguro" [una auténtica maravilla ese tema mítico cantado por Toni, invito a buscarlo en youtube]. Toni nos cuenta que "Vivo de la música desde hace mas de 15 años, soy autonomo. He hecho 5 giras por China, emiratos árabes, EEUU 3 veces; por Europa... y bueno, subsisto de tocar (risas), que ya es..."



¿Cómo llevas el confinamiento, Toni? Pregunto al artista. "La cuarentena la llevo regular. Por una parte he perdido todos los trabajos: las clases que daba en el colegio alemán de Valencia, los conciertos que hacía semanales en Mar d´Amura del Cabanyal, y en algunos teatros de la Comunidad Valenciana... y también el control de calidad de guitarras... todo cancelado. Y encima estoy peleando para que me den el subsidio de autónomo, que me han dicho que no! Estoy recurriendo -así que regular-; intento subir casi todos los días alguna canción desde casa, y poco más. Aguantando!"

De 16:15 a 16:30 h. disfrutaremos de la actuación de José Pastor (Arcughal).



"Tocaré... -nos adelanta el artista- tres temas de mi nuevo trabajo "Ser Sangre", un libro-disco que habla de declaraciones humanas reivindicando la libertad, la unidad con el todo como forma de entender el mundo a través del amor y la identidad de uno mismo como pieza clave para el desarrollo de la persona.... La cuarentena... la llevo... Es es un acto de reflexión y empatía... Pero con ganas de ver el Mar en su pleno esplendor."



"La verdad es que llevo bastante bien el confinamiento -nos cuenta Cristina Saiz-, dentro de lo malo. Lo que peor llevamos es la distancia con los seres queridos y las ganazas de volver a los escenarios." Cristina Saiz & Alex Mulet actuarán de 16:30 a 16:45 h. "Tocaremos Bron-Y-Aur-Stomp (Led Zeppelin), I've got a woman (Ray Charles), Bye, bye, baby (Janis Joplin), Take me home, country roads (John Denver)". El dúo de artistas nos revelan lo que ha supuesto para ellos esta cuarentena artísticamente hablando: "Antes de esto, trabajábamos en los preparativos del lanzamiento de nuestro primer EP con Dollop. Esta cuarentena ha supuesto una gran complicación, pero no nos desanimamos y vamos ultimando todo lo que podemos desde casa. Estamos aprovechando para seguir componiendo y arreglando temas que esperamos que, como todos nosotros, muy pronto vean la luz."



Manuel Murillo proseguirá la cadena de actuaciones, él de 16:45 a 17:00 h. "No tengo ningun tema preparado en concreto, en estos casos suelo improvisar y tocar lo que siento en el momento. La cuarentena la llevo dentro de lo que cabe bastante bien, en realidad siempre estoy pensando en notas musicales, pero es cierto que al estar en casa metido, el duende musical me suele despertar bastante. Mi objetivo es compartir mi musica con todos y al mismo tiempo mostrar la esencia de la guitarra flamenca, que por desgracia está bastante olvidada."



De 17:00 a 17:15 h. entra José Lobato (Zurakapote), que nos chiva algo de lo que veremos por su parte: "Ante todo decir que es un placer formar parte de esta iniciativa por parte de Txus Bixquert, me parece muy divertido y tambien algo fuera de lo común. Me preguntas qué temas voy a tocar y por qué. Pues bien, voy a interpretar en exclusiva varios temas de Zurakapote, cosecha propia ya que Zurakapote desde sus inicios en 2009 siempre fue una banda de versiones. Tocaré también algunos temas del último disco de Bomba Lapa titulado "Tenemos un Plan", banda en la cual soy vocalista. Los temas serán... "Aprovechando", porque tratamos de dar enfoque real de la soledad en la sociedad desde el punto de vista de ese espectador que no tiene ideales ni sueños, abocado a la rutina diaria como si de un fastasma se tratara. "Mirar parriba", tema que representa uno de los asuntos más conspiranoicos e interesastes, antes de estos días de pandemia y confinamiento como lo es el de los chemtrails.¿Quién nos fumiga y por qué? ¿Qué intereses económicos hay detrás de todo esto? Partidos políticos? ¿Farmaceuticas? Al final quien paga somos nosotros, cómo no. Tocaremos "Ninot", canción que habla de cuando ya no eres joven, te haces mayor. Los días de gloria acabaron y el tiempo, las modas, la música y las drogas han cambiado."



Sigue la fiesta de 17: 15 a 17: 30 h., de la mano de Miguel Roca y Natha Lee (Rock & Lee).



"La cuarentena la llevo muy bien -confiesa Natha-, porque me lo he tomado como una oportunidad, y además soy una persona muy casera. De todas maneras tengo tantas cosas que hacer al día que no me aburro y hasta me faltan horas. Eso sí, en cuanto a lo musical ha sido un gran golpe. A mi grupo y a mí nos ha pillado en medio de una gira por varias ciudades de España.



En el mundo musical se va al día, no cotizas por lo trabajado, no existe un convenio ni bajas laborales, y si me apuras creo que en este país si no sales en la tele no se considera ni trabajo.



Si teniendo bolos se pasa mal, ahora está siendo horrible." Pregunto a Natha cómo afronta ese concierto de muchas bandas e intérpretes desde la red, añadiendo que para mí es algo realmente encomiable y hermoso. "Con este tema tengo sentimientos encontrados. Por una parte me parece maravilloso crear y compartir arte, sea de la manera que sea. Además, es una buena forma de afrontar malos momentos. Por otra, creo que la hipocresía está de moda. Ahora el vecino te aplaude cuando antes golpeaba tu pared para que parases. Pero esto es como todo, también aplaudimos a sanitarios como si no hubiera un mañana y luego votamos a partidos que hacen una auténtica escabechina con la sanidad española. Pero bueno, dicho esto estoy disfrutando mucho de estos conciertos en las redes. ¡Y que siga así!". Miguel Roca nos explica, por su parte, que: "Aún no tengo decidido qué cantaré.... creo que una cosa importante de la música: cuando quieres transmitir sentimientos esto te lleva a poder decidir lo que quieres expresar en ese momento, así que prefiero esperar a entonces para decidir qué quiero interpretar. Básicamente, pretendo transmitir un mensaje de ánimo a todos para seguir luchando y aguantando para volver a la normalidad con la mayor fuerza posible. Es maravilloso poder animar a la gente con festivales como éste y sentirse parte de las vidas de todos los que nos vayan a ver. Nuestras mejores fortalezas no solo no cesan en los peores momentos, sino que suelen aparecer con más fuerza para ayudar a que sean menos malos. Sigo sin conocer a alguien que no le guste la música y que no la haya usado nunca como consuelo anímico."



Con Buenas Intenciones proseguirá sin cesar el "Monsters of Rock Valencia", de casa a casa, de finca a finca, el cielo de Valencia sonreirá danzando los colores de su tarde con la siempre taumatúrgica música, los corazones no entienden de diques, de física, sólo de "química": el idioma más alquimista y universal es el de los bardos. Buenas intenciones son actuarán, pero por separado, dos de sus componentes ofrecerán canciones; de 17:30-17:45 h. tocará Alfredo Pla, quien nos cuenta: "Tocaré "Too much love", y otras dos canciones sobre las que estoy decidiéndome aún. Mi banda "Buenas intenciones" grabó su último disco que justamente recibimos en pleno confinamiento, aquí lo tengo yo solo, en casa... La cuarentena la llevo bien, por la salud de todos y porque es necesario para esto se solucione. Aprovecho la oportunidad para hacer cosas que antes por falta de tiempo no podia, soy consciente de que estamos ante un problema que requiere la unidad de todos; si no, será imposible." Le comento a Alfredo que debe resultar extraño tener en tus manos tu último trabajo musical recién salido del horno y detenido, como "arrestado". "Bueno, lo primero es la salud... y además [el Cd] está en varias plataformas digitales así que se pueden escuchar las canciones y además admirar la portada de la carátula, que es la foto de un óleo de Araceli Carrión, una maravillosa artista valenciana cuya obra se llama "8 de marzo"... Y la carátula tuvimos la suerte de que nos la maquetara Txus Bixquert."



De 17:45 a 18:00 h: Jordi San (ROSEBAD). "Ante todo creo que es la sensación de unión entre artistas de diferentes bandas y estilos... Muchos de nosotros estamos colgando temas en redes sociales y haciendo conciertos en directo, en mi caso cuelgo una cover diaria y cada martes ofrezco a partir de las 17 horas un directo interactivo donde propongo una temática determinada y la gente me pide temas acordes... -cuenta Jordi-; no obstante yo por lo menos hasta la fecha he estado actuando de una manera aislada e individual.



Este formato de "festival virtual"que nos propone Txus permite que todos los músicos estemos más conectados entre nosotros y que la audiencia pueda acceder a una mayor variedad musical así como conocer a más gente." Y continúa contándonos cómo ha afectado este parón en su carrera musical: " En mi caso ha paralizado varios proyectos que llevo a cabo, desde unos conciertos para una productora con la que trabajo en un par de productos musicales (The 3 tenors y Homenaje a Camilo Sesto) pasando por la participación en taller de Opera del conservatorio Superior de Valencia, conciertos de música Sacra con el Coro Universitario Sant Yago y por supuesto los conciertos de presentación del nuevo Ep de Rosebad "La Voz de La Libertad". Aunque lo más duro está siendo la falta de contacto físico entre los miembros de la banda, aunque esto está sirviendo para plantearnos nuevos proyectos como un videoclip, han salido tres letras nuevas y en mi caso yo estoy aprovechando para estudiar y mejorar mi técnica vocal."



Los Bastardos tocan de 18:00 a 18:15 h. y nos traen la parte más gamberra del festival; al habla con Javier Jako Caballero: "En principio te diré que actuará mi hijo Bastardo apodado "El Narrio", que se ha mudado a mi casa estos días ya que en su cabaña no tiene ni luz ni agua, ni vergüenza.



Tocará un tema de Bastardos, otro de mi anterior banda Hell-Train, y una pequeña sorpresa que no me la ha contado ni a mí. No sé por qué ha elegido esos temas, espera que le pregunté... Dice que en fin, para ser finos porque le ha dado la gana.



El parón ha afectado a Bastardos, hechos tenido que anular una fecha en Madrid, y ya veremos si otra en Valencia, pero hemos seguido componiendo para el próximo trabajo y practicando cada uno en su casa. Esperemos que esto acabe de la mejor forma para todos. Queremos transmitir entretenimiento, que la gente pase un rato agradable, ya que los días en casa empiezan a pesar y transmitir un mensaje de ánimo y hermandad. Yo en concreto he mandado a mi hijo Bastardo, que está un poco asilvestrado, a hacer un minishow distinto de lo que podéis ver cuándo actuamos Bastardos."



Txus Bixquert aborda el horario de 18: 15 a 18:30 h, de quien esperamos, como siempre, un pequeño repertorio de sus mejores y más conocidos temas.



Y de 18:30 a 18:45 tendremos a Javi Ruiz, [otro de los componentes] de Buenas Intenciones. "Tengo pensado tocar dos o tres temas, según el tiempo que me dé en esos 15 minutos que hay para cada artista, uno de esos temas es del último CD que hemos hecho en Buenas Intenciones y la canción se llama "Vendedores de humo". Esta canción habla de esos manipuladores de opinión, llamados tertulianos, que escupen en medios de comunicación un mensaje intoxicado y la mayoría de veces malintencionado sobre algún tema sensible en la sociedad como puede ser el racismo, el machismo, etc. Otra de las canciones que quiero tocar es la que tengo pensada que vaya en nuestro siguiente trabajo y será una primicia porque no la hemos estrenado todavía en ningún sitio. Se llama "No necesitas nada más" y habla de las cosas sencillas con las que una persona puede ser feliz y no darse cuenta de ello mientras persigue otras cosas mucho más materiales. Y si me da tiempo de otra canción haré una personal que se llama "Soltar", en la cual hablo de cómo dejar ir una relación que no funciona, cómo superar el apego y aprender de ello."



"¡Hola, muy buenas!! En primer lugar, muchas gracias por hacerme un hueco en vuestro medio" (así arranca la fuerza arrolladora del siguiente interviniente en el "Monsters of Rock Valencia" de la cuarentena, Txüs Casado (Night Heart), su espacio, de 18:45 a 19:00 h. "Soy miembro fundador de la banda Night Hearth y para este mini concierto tocaré varios temas de la banda en eléctrico sobre las bases que tengo en el estudio con voz incluida. He elegido los temas que mejor se adaptan a este estado de cuarentena y que creo que son los más adecuados para un conciertico así. Las canciones son: "Preludio a la Traición", que es un tema instrumental y que hará de introducción. "Un Nuevo Camino": una de las canciones más populares de Night Hearth y aunque no fue creada para este fin, ahora se puede adaptar perfectamente a lo que nos vendrá después del estado de alarma. "Regressüs Diaboli": un tema que habla en metáfora de todos los males del mundo y de la venida de un apocalipsis provocado por el hombre. Y finalmente he cogido un tema que irá incluido en nuestro nuevo disco y que lleva tiempo acompañándonos en nuestros conciertos que se titula "Lejos de mi Tierra", canción que compuse por la distancia que me separa de ella y que ahora echo mucho de menos por llevar mucho tiempo sin ir y cuando al fin podía, surge está situación, así que me quedo con las ganas. En fin: ¡una buena dosis de heavy metal!"

Me pongo humorista -no me es difícil- y le pregunto a Txüs exactamente esto: ¿Cómo llevas el confimamiento? ¿Eres de los que coje el "papel higiénico ajeno" en los súper?



"Sinceramente no me estoy enterando de la cuarentena porque yo estoy trabajando y no me ha cambiado mucho la vida. Lo único que ahora no hago es ensayar en el local y hacer conciertos.



En casa hago lo de siempre, ensayo, compongo, preparo los nuevos temas y también le dedico tiempo a disfrutar del cine, me encanta ver películas y creo que cuando tenga un día libre fundiré la tele seguro. Con respecto a robar papel higiénico, estaría divertido hacerlo, pero yo prefiero las toallitas de bebé para este culito serrano."



Ya vamos llegando al final del festival (me entra la nostalgia, en mi mente suena el "Siempre estás allí", de Barón Rojo). Aquí entra ya "La navaja de Ockham"(19:00 a19:15); Pedro Montoto, quien nos cuenta cómo esta cuarentena ha comprometido económicamente de una manera muy grave su Centro de arte y cultura "Swet Dance España". Un negocio abierto ya desde casi 18 años. "Como autónomo, me veo entre la espada y la pared. No sé cómo saldremos adelante cuando esto comience a rodar otra vez. Las pérdidas van a ser muy grandes.". Pedro me confiesa que cuando Txus Bixquert le contactó para contar con él para el Monster os Rock Valencia, tuvo sus dudas porque "no me encuentro demasiado bien", "aunque soy por naturaleza optimista, pero esto representa un golpe enorme a los autónomos como yo, más a los que tenemos empresa con trabajadores". Pedro protesta -y con razón-: "los autónomos como siempre son los grandes olvidados." Pide se den ayudas verdaderas, no meras palabras vacuas. "Que se exima de pagar las tasas a los autónomos, ya que no facturamos [en la cuarentena] y que se nos ofrezcan soluciones reales como se están ofreciendo a los demás trabajadores no autónomos".



Sobre su intervención, anuncia: "tocaré en acústico un tema propio y haré una versión de Antonio Vega de su tema "Lucha de gigantes".



Bordará el final del festival Adolfo Barbera, de 19:15 a 19:30 h., con su arrolladora fuerza y ánimo, que contagia una esperanza de días buenos venideros. "Aún no tengo decidido del todo lo que tocaré, creo que sobre algunas bases de Hendrix, Crean, o Jhon Mayall, buscaré algo así con voz, y yo pondré la guitarra en directo. La cuarentena, para mí, como para la mayoría, ha sido un parón, un paréntesis, que los artistas llevamos mejor anímicamente porque nos apoyamos en nuestra música (en mí caso así es), pero económicamente, pues también lo es [el parón], y cada uno lo pasará de un modo distinto. En la música sí no trabajas no tienes ingresos, ya sabes como va esto!



Sí, se han pospuesto, incluso cancelado, demasiados proyectos, en este caso actuaciones, algunas importantes, pero aquí estamos, listos y preparados para la vuelta!



El mensaje, sólo puede ser uno, ADELANTE!!!, PODREMOS CON ELLO, Y AQUÍ ESTAMOS APORTANDO LO QUE SABEMOS HACER, en las circunstancias que sean!"



ORGANIGRAMA DE LAS ACTUACIONES

1. (16:00-16:15) - TONI COTOLI (Toni Cotolí) 2. (16:15-16:30) - JOSE PASTOR - (ARCUGHAL) (Jose Pastor) 3. (16:30-16:45) - CRISTINA SAIZ & ALEX MULET (Cristina Saiz Carrasco y Alex Mulet) 4. (16:45-17:00) - MANUEL MURILLO - (ARTE Y PERSECUCION) (Manuel Murillo Jiménez) 5. (17:00-17:15) - JOSE LOBATO - (BOMBA LAPA/ZURAKAPOTE) (Jose Jon Stallone Jhonson) 6. (17:15-17:30) - MIGUEL ROCA & NATHA LEE - (ROCK & LEE) (Miguel Roca Miguel y Natha Lee García) 7. (17:30-17:45) - ALFREDO PLA - (BUENAS INTENCIONES) (Alfredo Pla Lopez) 8. (17:45-18:00) - JORDI SANCHEZ - (ROSEBAD) (Jordi San) 9. (18:00-18:15) - EL NARRIO El Hijo Bastardo de JAKO - (BASTARDOS) (Javier Jako Caballero) 10. (18:15-18:30) - TXUS BIXQUERT - (THE PHANTOMS) (Txus Bixquert Saez) 11. (18:30-18:45) - JAVI RUIZ - (BUENAS INTENCIONES) (Javi Ruiz) 12. (18:45-19:00) - TXUS CASADO - (NIGHT HEARTH) (Txüs Casado) 13. (19:00-19:15) - PEDRO MONTOTO - (LA NAVAJA DE OKHAM) (Pedro Montoto) 14. (19:15-19:30) - ADOLFO BARBERA (Adolfo Barbera)