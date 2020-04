Sierra Nevada cierra la temporada con casi un millón de usuarios pese a la clausura anticipada por el Covid-19

Sierra Nevada ha cerrado la temporada invernal 2019-2020 rozando el millón de usuarios en sus pistas entre esquiadores (738.484), no esquiadores (97.583) y usuarios de otras actividades en la nieve (122.097), en un balance que ha estado condicionado por la clausura anticipada de las instalaciones a causa del estado de alarma por el coronavirus.



Hasta el 14 de marzo, Sierra Nevada, con una campaña que Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí, califica en un comunicado de "muy dura" en lo meteorológico, presentaba una proyección en afluencia, ocupación y facturación que debería haber situado la temporada 2019-2020 entre las cinco mejores campañas de invierno de la historia de la estación.



Una previsión que apoya en la comparativa por meses, según la cual esta temporada venía siendo competitiva con respecto a las precedentes. Así, los meses de noviembre y diciembre, con 237.913 usuarios, se sitúan con el quinto mejor registro histórico, mientras que enero, con 243.157 visitantes, el sexto, y febrero, cuando se contabilizaron 380.305, se colocó como el mejor febrero de la serie histórica.



Comparando temporadas completas, aunque ésta haya sido significativamente más corta al extenderse del 23 de noviembre de 2019 al 13 de marzo de 2020, Sierra Nevada ha sumado cerca de un millón de usuarios, con un descenso en la cifra de esquiadores de un 28,2% respecto a la temporada anterior, "que fue además la segunda mejor de todos los tiempos", recalca Cetursa. En usuarios de telesillas o telecabinas sin esquiar se ha perdido un 12,2%.



Sin embargo, las actividades en nieve para no esquiadores (complejo Mirlo Blanco y Actividades Borreguiles) han superado los 122.000 usuarios, lo que representa un incremento del 30,3%, una cifra récord que se explicaría, en buena medida, por la diversificación de la oferta y la diversión para todos los públicos, especialmente el infantil, de la estación granadina.



Comparativamente, y estableciendo el 13 de marzo como hipotético día de cierre en el histórico de todas las temporadas, la campaña 2019/2020 se sitúa hasta ese día en el séptimo lugar de todos los tiempos y en tercera posición de la última década.



Se da la circunstancia de que justamente durante los días posteriores al cierre anticipado se han registrado significativas nevadas que habrían influido positivamente en las cifras de afluencia a la estación durante la segunda mitad de marzo, la Semana Santa y la campaña de primavera.



Se trata, en cualquier caso, de la segunda temporada de esquí más corta de la historia de Sierra Nevada, con 112 días de actividad, en la que se han registrado seis cierres totales o parciales), sólo superada por la campaña 1994-1995, que coincidió con el aplazamiento de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino, con 108 días de actividad (cinco cierres).



La baja pluviometría hasta el 13 de marzo ha puesto de relieve la eficacia en la producción de nieve y el trabajo de acondicionamiento de pistas, que han permitido ofrecer una media de 60 kilómetros esquiables durante toda la campaña. En cuanto a la ocupación hotelera, hasta el 13 de marzo fue del 72%, cuatro puntos porcentuales más que la temporada anterior.



Sierra Nevada, junto con las Federaciones andaluza y española y los clubes de la estación, han celebrado 16 competiciones con la participación de 1.308 deportistas, en su mayoría menores de 16 años. El cierre anticipado de la temporada obligó a la cancelación de un total de once competiciones.



En todo caso, destaca la celebración de la Copa del Mundo de Snowboard Cross, que se disputó los días 6 y 7 de marzo con la participación de los 100 mejores 'riders' de la disciplina y que se saldó con la victoria de Lucas Eguibar y la francesa Chloe Trespeuch en sus respectivas categorías.