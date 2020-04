​Una nueva página informará de todos los fichajes de fútbol en verano Fichajes.com contará todos los fichajes de las principales ligas en el próximo mercado Redacción Siglo XXI

¿Qué jugadores pasarán a engrosar las filas del Real Madrid o FC Barcelona a partir del mes de junio? ¿Llegarán nuevos galácticos al equipo blanco? ¿Será capaz de competir el Atlético de Madrid con grandes fichajes la temporada que viene? Estas y muchos otros interrogantes relacionados con el equipo favorito de cada uno de los aficionados al fútbol será respondida en la nueva página de Fichajes. Una web que informará puntualmente sobre todas las novedades del mercado de fichajes español y de las principales competiciones europeas.



Rumores de fichajes La pandemia del coronavirus ha impuesto un parón obligado en las competiciones futbolísticas de todo el mundo. Nadie sabe cuándo se reanudarán los partidos de fútbol y qué pasará con competiciones como la Liga española. Sin embargo, lo que es seguro es que, en algún momento, el fútbol volverá y los seguidores a los campos. Y los rumores de nuevos fichajes para el próximo verano no han cesado con la crisis mundial. En los despachos se sigue trabajando de forma telemática para incorporar nuevos futbolistas de cara al curso que viene. La web de Fichajes refleja de forma fielmente todos estos movimientos y rumores del mercado, con especial atención a los principales equipos del mundo.



Los fichajes de Madrid y Barcelona Fichajes.com tiene apartados especiales para tres equipos españoles: Real Madrid, Atlético de Madrid y Fútbol Club de Barcelona. En estas secciones se informará de forma rigurosa y detallada de las incorporaciones, rumores y salidas de futbolistas relacionados con estos grandes clubes.



En particular, el Real Madrid ya está trabajando en la vuelta de algunos de los jugadores cedidos que han brillado en la temporada 2019/20 como el defensa Hakimi o el delantero Martin Odegaard. En el caso del noruego, ha desplegado un gran juego en las filas de la Real Sociedad y los dirigentes del club blanco tienen grandes esperanzas depositadas en él para el año que viene. Por otra parte, el club de Chamartín estudia realizar algún nuevo fichaje estrella que sirva para reemplazar al cuestionado Gareth Bale.



En lo que se refiere al Futbol Club Barcelona, el equipo blaugrana era el líder en el momento del parón por la pandemia. Un gran interrogante en el Barcelona de cara a la temporada 2019/20 y el mercado de fichajes de verano es el destino de Neymar. Según explican en Fichajes.com, los caminos del astro brasileño y del FC Barcelona parecen destinados a reencontrarse. El jugador quiere abandonar el PSG al finalizar la presente campaña y su mayor deseo es volver a jugar en el Camp Nou. Su amistad con Lionel Messi y Luis Suárez tiene mucha relación con este anhelo y Neymar sigue siendo considerado por los analistas como uno de los mejores jugadores del mudo, destinado a suceder en el trono a Messi y Cristiano Ronaldo.



Además, el Barcelona pretende reforzar en verano algunas de las parcelas del juego más discutidas en el presente curso como es la defensiva. El club catalán ha mostrado en determinados partidos algunas debilidades en la defensa que no existían en años anteriores y que quieren corregir.



Por último, en lo que respecta al tercer gran club español en discordia por el título y la supremacía nacional, el Atlético de Madrid, su irregular desempeño en la temporada jugada augura mucho movimiento de fichajes en verano. El ariete uruguayo Edinson Cavani acaba contrato con el PSG el 30 de junio y quiere jugar en el Atlético de Simeone. En el pasado mercado invernal parecía inminente la llegada de Cavani al club madrileño, pero todo se frustró en el último momento.



Otro jugador que suena para incorporarse al Atlético de Madrid es el hasta ahora futbolista del Barcelona Ivan Rakitic, que no ha brillado esta campaña con el club blaugrana. El jugador croata pretende permanecer en la Liga española y no vería con malos ojos recalar en el conjunto colchonero.



Análisis de jugadores La interrupción de las competiciones ha llevado a reforzar contenidos extra en la nueva web de Fichajes: se trata de análisis de jugadores y de diferentes aspectos del juego. Así, los seguidores del deporte rey podrán saber más sobre aspectos más desconocidos del juego y de sus futbolistas predilectos como cuál es el once más valioso del planeta.

