El consumo de TV de los españoles este lunes alcanza las 5 horas y 10 minutos, siete minutos menos Las cifras muestran que la media de consumo de televisión a lo largo del día fue de 9,7 millones de espectadores Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 7 de abril de 2020, 15:47 h (CET)

El consumo televisivo de los españoles este lunes 6 de abril se ha situado en una media de cinco horas y diez minutos (310 minutos) por persona al día --promedio de minutos sobre el total del universo de España que también pondera a los que no han visto ni un minuto de televisión--, siete minutos menos que el lunes de la semana anterior.



Según un análisis de Barlovento Comunicación, recogido por Europa Press, el tiempo medio de consumo de televisión por espectador se situó este lunes 6 de abril en seis horas y 42 minutos (402 minutos) --promedio de minutos de aquellos que han visto la televisión al menos un minuto--, lo que supone tres minutos menos que el mismo día de la semana anterior.



En relación con la audiencia acumulada de televisión, el análisis refleja que fue de 33,9 millones de españoles, el 74,9% de la población, lo que representa 0,4 millones menos que el mismo día de la semana pasada.



Respecto al tiempo dedicado a la televisión, pero para otros usos como navegar por Internet o jugar, alcanzó los 44 minutos de media por persona al día, cinco minutos más que el lunes anterior; y el tiempo totalizado de uso del televisor --con otros consumos, segundas residencias, etc.-- alcanzó los 355 minutos por persona al día, cinco horas y 55 minutos por persona al día.



Por targets, el mayor consumo de televisión fue el del grupo de los mayores de 64 años con 456 minutos por persona al día, les siguen las personas de 45 a 64 años, que dedicaron 389 minutos de media, y las mujeres, con una media de 323 minutos.



Sobre el tiempo dedicado a la televisión en las distintas regiones de España, los datos indican que el mayor consumo este lunes 6 de abril se produjo en Asturias con una media de 357 minutos por persona al día, lo que supone nueve minutos menos que el lunes anterior.



Le sigue en mayor tiempo dedicado a la televisión Castilla-La Mancha con 346 minutos (-2); Andalucía con 343 minutos, el mismo consumo que el lunes anterior; Aragón con 321 minutos (-7); Comunidad Valenciana con 311 minutos (-14); y Galicia con 305 minutos (+6).



Tras Galicia, el mayor consumo durante el lunes se registró en la comunidad de País Vasco con 305 minutos (-6); Murcia con 304 minutos (+1); Canarias con 291 minutos (-20); Madrid con 291 minutos (-7); Cataluña con 270 minutos (-14); y Baleares con 260 minutos (-28).



Por otro parte, las cifras muestran que la media de consumo de televisión a lo largo del día fue de 9,7 millones de espectadores: 19 millones de promedio en 'prime-time'; 15,4 millones en la franja de tarde; 16,3 millones en la sobremesa; y 5,1 millones en la mañana.



Finalmente, el pico de mayor consumo de televisión, es decir, el 'minuto de oro' se registró a las 22.23 horas, con 20,7 millones de espectadores frente al televisor; y doce de las 25 emisiones más vistas del día corresponden al género información.

