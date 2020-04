​Las consolas retro se vuelven a poner de moda

Como bien saben nuestros lectores, nos encontramos en unos días muy difíciles para todos. La pandemia del coronavirus se está cebando especialmente en nuestro país y ha provocado que todos nos quedemos en nuestras casas para tratar de frenar su avance.



El Estado de Alarma dictaminado por el Gobierno hace más de dos semanas apunta a que va a ser más largo de lo anunciado y que vamos a pasar mucho tiempo en nuestros hogares. Muchos son los que aún están buscando aficiones para pasar el tiempo, pero los fans del gaming lo tienen claro: uno de los entretenimientos estrella de este confinamiento no puede ser otro que los videojuegos.



Tanto los más pequeños como los no tan jóvenes están aprovechando para “viciarse” a sus consolas preferidas, algunas de las cuales ya tenían mucho polvo de estar en un armario. Con estas consolas nos referimos a las más antiguas, a las consolas “retro”, que tanto hicieron disfrutar a las generaciones pasadas y que hoy están saliendo a escena como la alternativa perfecta a las videoconsolas más actuales, como la Nintendo Switch o la PlayStation 4.



Si bien es cierto que muchos aficionados al “gaming” prefieren apostar por los emuladores, los jugadores más clásicos y experimentados nunca dirán que no a una partida de Street Fighter en la antigua Nintendo 64, una reliquia que muy pocos tienen en su haber, y mucho menos logran hacerla funcionar.



En caso de que tu consola preferida no sea la Nintendo sino la Playstation, ¿por qué no dejar un rato las películas y las series y volver a la mansión más tenebrosa en Resident Evil para la mítica Playstation 1? Pero si lo tuyo en su día fue la clásica Dreamcast de Sega, nadie puede quitarte la ilusión de volver a coger los mandos para echarle horas y horas al Soulcalibur, uno de los videojuegos franquicia de la consola.



Aunque muchos piensen que volver a jugar a estas consolas antiguas es una utopía, son muchas las tiendas especializadas que se dedican a la compra-venta de estos productos. De hecho, puedes vender juegos y consolas retro en Monkey Games.



Las consolas retro están volviendo a ponerse de moda y esta cuarentena es el momento perfecto para hacerte con una (o tan sólo buscarla por casa) y echarte unas partidas tranquilo en el sofá.