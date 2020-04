Locke & Key tendrá una segunda temporada en Netflix Carlton Cuse y Meredith Averill, productores ejecutivos de la serie, declararon: “Estamos entusiasmados de continuar el viaje de Locke & Key junto con todos nuestros colaboradores" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 31 de marzo de 2020, 14:18 h (CET) Netflix ha confirmado a través de sus redes sociales que su exitosa serie, Locke & Key, volverá para una segunda temporada en el servicio.



Carlton Cuse y Meredith Averill, productores ejecutivos de la serie, declararon: “Estamos entusiasmados de continuar el viaje de Locke & Key junto con todos nuestros colaboradores. Estamos agradecidos a Netflix por su apoyo, especialmente en esta época tan difícil, y esperamos llevar a la audiencia el próximo y emocionante capítulo de nuestra historia”.



En la segunda entrega, a medida que los peligros aumentan, los hermanos Locke asumen su nuevo papel como Guardianes de las Llaves. El reparto de la primera temporada de Locke & Key incluía a Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Aaron Ashmore, Petrice Jones y Griffin Gluck.



Los productores ejecutivos y co-showrunners de Locke & Key son Carlton Cuse, Meredith Averill. Otros productores ejecutivos de la serie incluyen a Aron Eli Coleite, Joe Hill, Chris Ryall con Lydia Antonini y Ted Adams para IDW, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, David Alpert y Rick Jacobs para Circle of Confusion, Lindsey Springer, John Weber y Frank Siracusa para Take 5. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.