Nueva fecha para el concierto de Recycled J by Rebellion

lunes, 30 de marzo de 2020, 15:42 h (CET) Rebellion ya tiene nueva fecha para su concierto de Recycled J en Madrid. Programado inicialmente para el 23 de abril y pospuesto a causa del COVID-19, el show se traslada al 22 de octubre en la Sala Panda de la capital.



Las entradas compradas para la cita original son totalmente válidas para la nueva, sin necesidad de hacer ningún cambio. Todas aquellas personas que quieran devolver su ticket, podrán solicitar su reembolso hasta el 30 de abril.



'City Pop' es el nuevo álbum de Recycled J y está cargado de sonido actual con una mezcla de raíces que proceden del hip-hop y la electrónica. Con referencia a los estribillos del Pop Español de los 90, cargado de retórica, en la que Jorge ha recaído para hablar sobre la superación en el ámbito personal y musical, a través del rap, los versos repetitivos y la música trepidante…



Este trabajo ha tenido grandes piezas audiovisuales como 'Bambino', 'Guinness', 'Kids', 'Sorry', 'Aunque Digan que Yo', 'Tiempo' o el fenómeno que surgió con el videoclip de 'Por La Pasta', que tuvo hasta su propio challenge.

