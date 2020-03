El impacto del coronavirus en el cine ​Mientras en China, están empezando a abrir las salas de cine, por el descenso de los casos, nosotros en España tenemos que esperar para poder volver a hacerlo y disfrutar de una película en el cine con palomitas Redacción Siglo XXI

miércoles, 25 de marzo de 2020, 14:26 h (CET) Como bien sabéis estamos sufriendo los estragos del coronavirus confinados en nuestras casas sin poder salir, sin cine. Desde Cultture hemos venido contando los rodajes de producciones que se han ido suspendiendo, estrenos de películas que se han retrasado, algunas para el año que viene. Ahora queremos contar el impacto que este virus está teniendo en uno de los sectores que más dinero mueve del mundo.



Como la pandemia mundial de coronavirus ha cerrado las salas de cine en todo el mundo, el negocio del cine se enfrenta a una pregunta: ¿Deberían los estudios mantener las películas para un posterior y aplazado estreno en salas de cine o hacerlas disponibles como atracciones online ahora?



Universal y Sony Pictures han comenzado a ofrecer sus películas por paid-per-view, ciertos analistas de medios señalan que "están haciendo esto por simple aprendizaje que como cambio de estrategia".



Un ejemplo de esto sería la película de Vin Diesel Bloodshot, que debía estrenarse en este mes de marzo, pero Sony han decidido lanzarla digitalmente.



Mientras que el modelo a demanda puede funcionar o al menos mitigar el daño para algunas películas que se cierran de los cines debido al virus, esto no funcionaría para las grandes películas. Películas del estilo de Marvel Studios, fijadas a superar los mil millones de recaudación mundial, no se puede permitir lanzarlas de manera digital.



Para las películas de bajo presupuesto o de gama media, lanzarlas a demanda sigue siendo una apuesta, un ejercicio para tratar de resolver una ecuación cuando las variables son desconocidas.



En el apartado de los rodajes suspendidos, se estima la pérdida de mínimo 120.000 puestos de trabajo solo en la industria americana por culpa del brote. Películas como la última de James Bond, prevista para su estreno en abril se ha pospuesto al año que viene, así como la última entrega de la saga Fast & Furious.



Como era obvio si alguien iba a salir beneficiado de esta crisis, esas han sido las plataformas streaming, que están viviendo un momento dulce, sobre todo desde Europa donde las restricciones son mayores. Algunas como Netflix, están implementando mejoras para sus usuarios, como Netflix Party, que te permitirá ver cualquier contenido de manera sincronizada gracias a una extensión en Google Chrome.



Mientras en China, están empezando a abrir las salas de cine, por el descenso de los casos, nosotros en España tenemos que esperar para poder volver a hacerlo y disfrutar de una película en el cine con palomitas, ¡como dios manda!

