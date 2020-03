"El Intermedio" y "Zapeando" regresan el lunes en formato virtual ​Aunque corren tiempos difíciles, Dani Mateo y sus compañeros de mesa siguen dispuestos a amenizar las sobremesas de laSexta como llevan haciéndolo de manera, prácticamente ininterrumpida desde 2014 Redacción Siglo XXI

domingo, 22 de marzo de 2020, 10:14 h (CET) Los programas producidos por Globomedia han hecho un esfuerzo de adaptación a la nueva situación provocada por el Coronavirus. “El Intermedio desde el sofá” se llamará la versión para estos tiempos en los que tenemos que aislarnos para cuidarnos y cuidar a los demás, mientras que Dani Mateo y los colaboradores de “Zapeando” se preparan para seguir interrumpiendo las siestas de sus fieles seguidores. Ambos vuelven a laSexta el lunes 23 de marzo.



¿Y desde dónde? Todos ellos lo harán desde sus respectivas casas. Ya no hay maquilladores ni estilistas, su maravilloso trabajo es imposible ahora. El resto, producción, realización, redacción, guionistas y presentadores, se coordinan con todos los medios a su alcance para que todo pueda seguir con una cierta y añorada rutina.



Con un esfuerzo de coordinación y extraordinaria voluntad, “El Intermedio” regresa el 23 de marzo tras el reajuste al que se ha visto obligado. Pero nada será igual en esta situación de emergencia sanitaria que conmina a todos a quedarse en casa. Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas y Andrea Ropero se están coordinando con sus compañeros de producción, realización, redacción y guion para seguir contando las noticias como siempre lo han hecho: con el análisis irónico que lo ha convertido en un informativo emblemático y diferente.



Todos hacen lo mejor que han sabido hacer a lo largo de sus 13 años en las noches de laSexta: Wyoming y Sandra darán paso a las imágenes comentadas con su habitual tono cínico pero sin abandonar el humor; Thais y Andrea contactarán con aquellas personas que, en España y en todo el mundo, les puedan contar de primera mano qué está pasando; mientras Dani Mateo dará una vuelta loca a toda información que caiga en sus manos.



“Zapeando”, siempre haciendo gala de su versatilidad y sabia combinación de colaboradores, se supera a sí mismo para adaptase y regresar a su cita habitual en las tardes de laSexta.



Aunque corren tiempos difíciles, Dani Mateo y sus compañeros de mesa siguen dispuestos a amenizar las sobremesas de laSexta como llevan haciéndolo de manera, prácticamente ininterrumpida desde 2014. A partir del próximo lunes “Zapeando” será diferente, con el mismo espíritu gamberro que les caracteriza pero con una conexión wifi entre colaborador y colaborador. Cada uno de ellos estará en sus respectivas casas comentando la actualidad como siempre lo han hecho. Ahora más que nunca, el programa contará con una colaboración más asidua de la Boticaria García, cuyos sabios consejos son más necesario si cabe.



Dani Mateo, Cristina Pedroche, Miki Nadal, Quique Peinado, Anna Simón, Valeria Ros, Lorena Castell… no solo comentarán la actualidad televisiva y de las RR SS, sino que también charlarán sobre cómo están llevando el confinamiento ellos mismo.

