Debo decirte que sí, que quiero irme con él, que quiero compartir tu vida y despertar a tu lado, quiero casarme y decir sí, muchas veces sí. Le quiero en verano y más en invierno, en otoño y primavera.



Sueño contigo, que estarás cerca, que eres fantasía y melodía, boda ya, sin más. Ya sabes de mí, yo sigo esperando que me abras tus puertas, que seas mi futuro de elefante, y nos acompañe el amor. Te quiero porque eres salado, moreno y buen bailarín, porque dices que me quieres... tú a mí. Y si sumo todo eso me ayudas a sobrevivir y deseo este sentimiento, lo deseo.



Pero es fantasía tardía y un ladrón de tantos la llevará, todo falso, y por eso como pan de Stollen, esperando una boda que no sé si no llegará jamás…