El 93% de los consumidores compara precios online antes de comprar Incluso un 25% lo hace después, para comprobar que lo ha hecho a buen precio e incluso devolver el producto en algunos casos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 11 de marzo de 2020, 08:43 h (CET)

Nueve de cada diez consumidores compara precios online antes de comprar un producto. Así lo revela la encuesta realizada por el comparador de seguros Acierto.com con motivo del Día del Consumidor. Una cita que se celebra cada 15 de marzo y que la compañía ha aprovechado para esclarecer algunas cuestiones sobre los hábitos de consumo de los españoles.



En concreto, el 93% de los sujetos entrevistados afirmó que coteja precios en la red cuando piensa adquirir un nuevo producto. Además, casi dos tercios de quienes lo hacen, finalizan la compra por Internet. El objetivo es sencillo: informarse y reducir costes. Y es que comparar nos brinda la oportunidad de ahorrarnos hasta un 50% en determinados servicios. Es el caso, por ejemplo, de los seguros de coche, pero no el único.



El tipo de producto, clave en la comparativa También se compara en tecnología, viajes, servicios de telefonía, etcétera. De hecho, precisamente son los productos tecnológicos los que más compramospor Internet. Según el sondeo de Acierto más de la mitad de los usuarios han comprado tecnología en alguna ocasión. También más del 50% ha comprado ropa o complementos online y han planificado un viaje realizando las gestiones a través de la red, como reservas de hotel o de vuelos. Otros artículos que se adquieren online pero en menor medida son las entradas (45%) y los libros (41,14%).



“El tipo de producto influye en el proceso de compra, en dónde y cuánto comparamos y en el canal de venta favorito. Por ejemplo, productos de precio elevado como en el caso de la electrónica se prestan más al análisis, no solo de precio sino de características técnicas, y puede ser más frecuente que la compra se realice a través de Internet. En cambio, en el caso de la moda es posible que, aunque el usuario mire y consulte opciones, decida ir a una tienda física a realizar la compra”, explica Carlos Brüggemann, cofundador de Acierto.



También comparamos después de comprar Lo curioso del caso, sin embargo, es que la comparativa también se hace a posteriori: hasta el 25% de la muestra afirmó comparar después de comprar para cerciorarse de que lo había hecho a un buen precio e, incluso, para devolver el producto cuando la diferencia resultaba muy significativa.



El perfil del consumidor Otra curiosidad que revela el informe es la relación entre la comparación y la adquisición del producto online. Aquí se aprecian diferencias en función de la edad y del sexo del comprador. Por ejemplo, los que más compran a través de Internet son los hombres menores de 25 años –casi el 70% lo hacen, un 14% más que ellas–. Sin embargo, un 26,7% de las mujeres menores de 25 años utilizan Internet para hacer consultas y comparaciones, pero finalizan la compra en una tienda física (en el caso de los hombres solo lo hacen un 19,6%).



Si nos centramos en los varones de entre 55 y 65 años, son 4 de cada 10 los que prefieren realizar la compra físicamente previa comparación online. Las mujeres de esta franja de edad que se suman a esta tendencia son solo el 25,81%.



No obstante, la investigación pone de manifiesto que cada vez más nos decantamos por las adquisiciones a través de la red, en lugar de en la tienda física. En concreto lo hacemos el 62%. En términos globales, más del 70% de españoles son adeptos a esta clase de consumo.



Entre las razones para elegir el e-commerce se encuentran el ahorro de tiempo, el acceso a información adicional, y la posibilidad de cotejar diferentes opciones sin dedicar demasiado tiempo -sobre todo si usamos un comparador específico- y sin tener que desplazarse de un establecimiento a otro. Para acabar, hasta el 95% consideran que su decisión final ha sido tomada fruto del conocimiento adquirido durante este proceso de comparativa.

