¿Quiénes conducen mejor, las mujeres o los hombres? Las mujeres dan un número mayor de partes al seguro, pero los de los hombres resultan más caros Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 6 de marzo de 2020, 09:47 h (CET)

Como cada año, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha muy necesaria que conmemora la lucha de la mujer por la igualdad de derechos, oportunidades, y participación que los varones. Un terreno en el que todavía queda mucho por hacer y en el que la discriminación y las falsas creencias todavía resultan terriblemente familiares.



Una de las más manidas tiene que ver con cómo conducen. Porque, ¿quién no ha escuchado aquello de “mujer tenías que ser” al volante? El comparador de seguros de coche Acierto ha querido arrojar luz sobre esta cuestión.



Las mujeres tienen menos accidentes Así, su estudio sí muestra diferencias significativas por sexos: las mujeres sufren menos accidentes que los hombres. Eso sí, se ven afectadas por un número mayor de distracciones al volante, y son más olvidadizas en el mantenimiento del automóvil. Es decir, dan más partes a su seguro de coche, pero la importancia que revisten es, de media, menor. Hablamos de rozaduras, averías, etcétera, entre otros.



En concreto, ellas son responsables del 53% de los partes, mientras que ellos generan el otro 47%. En otras palabras: ellas pierden en frecuencia siniestral, pero ellos generan una mayor siniestralidad técnica. Por edades, la franja más llamativa es la de los 34 a 39 años. En este caso ellas son protagonistas de un 17% más de partes que el sexo contrario.



Además, no podemos perder de vista que, en el caso de los accidentes, puede haber terceros implicados, inclusive víctimas mortales, con el consiguiente gasto que esto genera a las aseguradoras. La falta de revisiones al coche también incrementa el riesgo de sufrir un percance y de solicitar la asistencia en carretera. Todas estas cuestiones influirán en el precio de la póliza.



No obstante, cabe comentar que en 2012 la Unión Europea aprobó una normativa con el objetivo de que las entidades aplicaran idénticos precios a hombres y mujeres. Una regulación que pretendía llevar la igualdad al mundo de los seguros y que empezó a dar frutos en 2014. Durante esos dos años las conductoras vieron incrementarse el precio de sus pólizas hasta en un 24%. Hasta la entrada en vigor de este precepto, el reglamento español sí permitía diferenciar por sexos a la hora de calcular primas y prestaciones.



El sexo no, pero sí la edad Si bien los datos desmitifican esta vieja creencia sobre del sexo del conductor, el informe de Acierto también revela que la edad sí es determinante. Así, los jóvenes de entre 18 y 23 años son los que peor parados salen. Sí, porque aunque presentan la mitad de partes que los mayores de 65 años, la gravedad de sus siniestros es superior.



Tal es así, que las indemnizaciones por muertes y daños personales de los accidentes causados por conductores del segmento que nos ocupa son estadísticamente mucho más elevadas que las de cualquier otra franja de edad. Es por eso también que sus seguros suelen ser más caros. Afortunadamente, son cada vez más las compañías que ofrecen soluciones de tarificación a medida que se adaptan al perfil del conductor.



Pay As You Drive (PAYD) es una de ellas, un método muy arraigado en los Estados Unidos que ya ha aterrizado en nuestro territorio. Consiste, tal y como su nombre indica, en pagar por el seguro en función de cómo actuamos al volante.Para monitorizar la conducción se emplean sistemas de geolocalización y otros capaces de recabar la velocidad, frenadas y demás parámetros determinantes.



Muestra y metodología Para la elaboración de nuestro informe hemos recogido datos de una muestra de 1.143.975 conductores españoles. La edad de los sujetos abarca desde los 18 hasta los 97 años. Respecto al sexo, se han contemplado un total de 829.020 hombres y 314.955 mujeres.



En cuanto a las modalidades de pólizas que forman parte de la investigación, encontramos los seguros a terceros, a terceros con lunas, a terceros ampliado, todo riesgo con franquicia, y todo riesgo sin franquicia. Los números de partes incluidos son tanto los totales, como aquellos en los que el conductor ha sido responsable del siniestro. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Grecia ataca a los refugiados después de que Turquía flexibilizara las restricciones en la frontera Miles de personas, incluso familias con niños pequeños, están ahora atrapadas en la frontera Previa del España - Polonia ​Ligeras molestias Enric Barrull Casals, Girona El renacimiento de la industria cosmética La industria cosmética no solo se basa en la ​tendencia de moda en general, sino que mira más allá de las tendencias de moda para ofrecer productos de calidad que mejoren la calidad de vida de todos ​Presidente gracias a un acuerdo Valentín Abelenda Carrillo, Barcelona