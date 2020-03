Más de 50 empresas españolas se financiaron con 'tokens' en 2019 ​​Actualmente en España no existe legislación que regule de forma expresa las ICOs, por lo que la normativa aplicable depende de la naturaleza y características de los 'tokens' que emiten Redacción Siglo XXI

jueves, 5 de marzo de 2020, 09:29 h (CET) Un total de 51 empresas, principalmente 'fintechs', se financió con 'tokens' criptográficos, unidades de valor de 'blockchain', en sus fases tempranas en España en 2019, según el Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas y Finnovating.



Las ICOs (Initial Coin Offering) de la 'fintech' Alycoin, del grupo Next y de la 'proptech' Suricatta Systems en el segundo semestre de 2019, se sumaron a las 48 iniciativas del primer semestre, según el informe 'Criptomercados y Blockchain'.



Por sectores, las 'fintechs' --empresas de tecnología financiera-- protagonizaron un 25% de estas operaciones el pasado año, seguidas de las actividades 'proptech' --de tecnología en inmobiliario-- y de infraestructuras



Actualmente en España no existe legislación que regule de forma expresa las ICOs, por lo que la normativa aplicable depende de la naturaleza y características de los 'tokens' que emiten.



En el caso de que los 'tokens' emitidos puedan llegar a ser considerados valores negociables, quedarán sujetos a la Ley del Mercado de Valores y a la normativa en torno a esta. En función del volumen emitido, la regulación aplicable será como oferta pública o como servicio de inversión.



