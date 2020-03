El disco de Bad Bunny bate el récord de escuchas de un álbum en Spotify en un día En tan solo un día, ‘YHLQMDLG’, el nuevo álbum del artista puertorriqueño, ha conseguido 5,3 millones de reproducciones en España Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 5 de marzo de 2020, 09:10 h (CET)

Bad Bunny ya parecía avisarlo en la letra de su tema “<3”: “yo no rompo récord, yo le hago un roto”. Su último lanzamiento, ‘YHLQMDLG’, acaba de batir el récord de escuchas de un álbum en un día en Spotify en España. El nuevo trabajo del artista puertorriqueño ha conseguido alcanzar más de 5,3 millones de reproducciones en un día, récord que antes estaba en posesión de Rosalía.



Bad Bunny también puede presumir de haber situado las 20 canciones de su nuevo álbum dentro del ‘Top 50 de España’. De hecho, entre las diez primeras del ‘top’, se encuentran “La Difícil”, “Ignorantes”, su colaboración con Sech, y “La Santa” con Daddy Yankee.



Otros de sus temas más escuchados del álbum hasta la fecha son “Vete”, que suma más de 227 millones de reproducciones en la plataforma, y “Si Veo a Tu Mamá”.



Para celebrar este nuevo récord musical de Bad Bunny y darlo todo en sus próximos conciertos, la playlist ‘This is Bad Bunny’ recopila los temas imprescindibles del artista. El puertorriqueño visitará este verano Madrid, Barcelona, Bilbao, Fuengirola y Almería. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.