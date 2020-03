‘ACADEMIA’, especial 34 Premios Goya La revista dedica el número de marzo a los ganadores de la edición 2020 Redacción Siglo XXI

miércoles, 4 de marzo de 2020, 09:11 h (CET) Ya está disponible el especial que la revista ‘ACADEMIA’ dedica a la 34 edición de los Premios Goya, tanto la edición impresa como el PDF gratuito ubicado en la web que puede disfrutarse online o descargarse en cualquier dispositivo móvil. La revista, como ya es tradición, hace un amplio despliegue con todo lo que aconteció la noche en la que se entregaron los máximos galardones de nuestro cine.



Una entrevista en profundidad a Esther García y Agustín Almodóvar, productores de la Mejor Película de esta edición, Dolor y gloria, inaugura este número que cuenta con la firma del escritor Gustavo Martín Garzo, quien reflexiona sobre la cinta ganadora con siete estatuillas en ‘El reino de lo pequeño’. El realizador Carlos Vermut traza la figura de Pedro Almodóvar en ‘La seguridad de estar haciendo cine’ para celebrar los dos goya que el realizador manchego recibió a la Mejor Dirección y al Mejor Guion Original. Pedro Almodóvar, Julieta Serrano y Leonardo Sbaraglia, por su parte, celebran el Goya que recibió Antonio Banderas.



Arantxa Echevarría y Carla Simón dedican ‘El abrazo del presente’ a Belén Funes (Mejor Dir. Novel por La hija de un ladrón); el autor de ‘Intemperie’, Jesús Carrasco, analiza en ‘Un libro con espectadores’ la adaptación de su novela a la gran pantalla y Benito Zambrano le acompaña en ‘Escribir es soñar una película’; y la actriz Greta Fernández comparte su admiración por el trabajo de su padre, Goya al Mejor Actor de Reparto por Mientras dure la guerra. Del filme de Amenábar, que se alzó con 5 galardones, también escriben la directora de producción Carla Pérez de Albéniz; los responsables de maquillaje y peluquería, Ana y Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz; el director artístico Juan Pedro de Gaspar; y la diseñadora de vestuario Sonia Grande. El director de fotografía Mauro Herce –ganador del Goya por O que arde– y los responsables de los Mejores Efectos Especiales por El hoyo, Mario Campoy e Iñaki Madariaga, reflexionan en sus artículos sobre sus oficios y el reto que les ha supuesto estos proyectos.



La publicación incluye también entrevistas a Julieta Serrano y Benedicta Sánchez que recogieron el Goya cumplidos los 80 en ‘Infinitas curiosidades’; a la actriz protagonista ganadora por La trinchera infinita, Belén Cuesta: “Siempre hay algo de fragilidad y de drama en la comedia”; al debutante Enric Auquer: “En el cine me gusta que las cosas importen”, que se alzó con el galardón al Mejor Actor Revelación por Quien a hierro mata; y a la montadora Teresa Font, que tras la desaparición de Pepe Salcedo se ha estrenado con Pedro Almodóvar: “En el montaje nunca hay que darse por vencido”.



La música y la canción también tienen sus páginas en este especial a través de los artículos ‘Componer silencios’, con declaraciones de Alberto Iglesias, y ‘Una nana seca y tierna’, donde Javier Ruibal hace lo propio con ‘Intemperie’. Del Mejor Sonido de este año nos habla Álex F. Capilla –el artista de Foley de La trinchera infinita– en ‘Partitura de silencios’.



Se recoge también el Mejor Documental a través de los textos firmados por Ara Malikian y los productores y nuevos vocales de la Junta en esta especialidad Valérie Delpierre y Tono Folguera. Las páginas dedicadas a la mejor cinta de animación (Buñuel en el laberinto de las tortugas) llevan la firma del productor José M. Fernández de Vega; la Mejor Película Iberoamericana (La odisea de los giles) de uno de sus productores, Matías Mosteirín; y la de Mejor Película Europea (Los miserables) de uno de sus guionistas, Giordano Gederlini. Los productores/as de los tres cortometrajes ganadores también escriben en este especial, que se completa con una reflexión de Inés París sobre el talento de las mujeres cineastas a partir de las ganadoras en esta edición en ‘Mi único deber es hacer lo que me gusta’.



Todos los ganadores y protagonistas de la noche tienen su espacio en este número, en el que se hace un recorrido visual a través de las mejores fotografías realizadas por nuestros fotógrafos de La alfombra roja, por los momentos más interesantes que tuvieron lugar en El backstage y por el espacio que Papo Waisman creo para Instagram por el que desfilaron premiados y entregadores.



