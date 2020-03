​Jorge Sevillano, el escritor madrileño que llega para quedarse en el género policiaco Por Eva Fraile, de La Reina Lectora Eva Fraile Rodríguez

martes, 3 de marzo de 2020, 08:03 h (CET) Todos sabemos quién estrenó el género policiaco en España: Emilio Pardo Bazán. Emilio Pardo Bazán, inspirado por las novelas de Arthur Conan Doyle, introduce el género en nuestro país tras la publicación de su novela La gota de sangre, publicada en 1911. Hoy, escritores como el madrileño Jorge Sevillano, que se consideran escritores de novela policiaca, deben darle las gracias a este otro gran escritor.



La novela policiaca llevó a la novela negra, géneros que en muchas ocasiones se confunden entre sí. La novela policiaca o novela detectivesca se caracteriza por un enigma criminal que se investiga a lo Sherlock Holmes. La novela negra introduce más la parte social y humana de los crímenes, con los paradigmas del bien y el mal, y pone hincapié en las cloacas del ser humano.



Las brujas del este es la primera novela de ficción de Jorge Sevillano, un escritor convencido de que su género es el género policiaco. Jorge es criminólogo y ha ejercido como agente de policía durante muchos años. En la actualidad, trabaja en la Unidad de proximidad de la policía, supervisando la labor de los agentes bajo su cargo. Ha escrito distintos manuales técnicos como Ciudad, seguridad y delito. La prevención del crimen mediante el diseño ambiental o Padres frente al bullying. Una guía práctica y diferente. Ambos han sido publicados por la ECU, la Editorial Club Universitario.



Las brujas del este comienza con un asesinato a orillas del Ebro, en la ciudad de Logroño. A partir de este momento, dos investigaciones, una oficial (la que lleva a cabo el cuerpo de policía) y otra extraoficial (la que lleva a cabo la amiga de la fallecida) se pondrán en marcha. Sin embargo, este delito no solo se analiza prueba a prueba hasta dar con el culpable, sino que se adentra en territorios tales como la prostitución, la política o los sistemas de testigos protegidos para llegar hasta el final. Así pues, la novela policiaca de Jorge Sevillano es, también, una tremenda novela negra.



Jorge Sevillano está trabajando en la secuela de Las brujas del este, la cual se podrá leer, sin embargo, de forma independiente. Se titulará Los ángeles de fe y se centrará en uno de los personajes principales del primer libro. En esta obra, Jorge va a intentar reflejar algunos de los grandes problemas reales a los que se enfrentan los policías en las investigaciones más mediáticas que suceden a diario en nuestro país. Está prevista su publicación para la segunda mitad del año.



