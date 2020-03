Vinicius decide el Clásico y el liderato para el Madrid Un gol del brasileño y otro en el descuento de Mariano tumban al Barça en el Bernabéu Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 2 de marzo de 2020, 09:39 h (CET) El Real Madrid se apuntó (2-0) el Clásico de este domingo en la jornada 26 de LaLiga Santander celebrada en el Santiago Bernabéu, para recuperar el liderato a costa de un FC Barcelona más comedido en su esfuerzo a pesar de tener buenas ocasiones, gracias sobre todo a un gol de Vinicius Jr. en el minuto 71, con la sentencia de Mariano en la última jugada.

El ariete brasileño recuperó a tiempo la fe de su afición para cortar la racha negativa de los blancos, la misma que había entregado el primer puesto al Barça. Tras los tropiezos ante Celta, Levante y, entre semana, Manchester City en Champions, los de Zinedine Zidane despertaron a tiempo para tomar el mando de LaLiga con 56 puntos, uno más que un Barça al que ganó también el 'gol average' particular.

El Clásico puso remedio a la crisis del Madrid mientras devolvió las dudas al eterno rival. Quique Setién, que venía de vencer en el Bernabéu dos veces con el Betis, no pudo dar la quinta victoria culé seguida en casa del eterno rival, ni hacer funcionar a un Barça que perdonó, pero que no tuvo el mordiente y la ambición local. Incluso Messi terminó desquiciado, en otro golpe a la temporada culé.

De menos a más, el choque de trenes dejó una primera mitad bonita, aunque sin lo mejor del fútbol. No fue por falta de ocasiones, pero el 0-0 mandó al descanso después de un intercambio de llegadas, con ambos equipos buscando mandar con el balón. El Madrid puso más empeño y velocidad a su ataque posicional, pero las ocasiones del Barça fueron más claras. Quizá las locales lo hubieran sido más si Vinicius no hubiera fallado en la segunda parte de su carrera y desborde.

Los de Zidane volvieron a generar mucho, y mucho centro, pero sin remate. Estaba por ver si podía más la falta de gol del Madrid o una defensa culé poco fiable. La presión en campo rival de los blancos también fue mejor, obligando a Ter Stegen a iniciar jugada, de manera poco acertada en el primer cuarto de hora. En el Barça nadie se movía delante del balón, ni tampoco en la recuperación, dejando esas salidas peligrosas a un Madrid sin rematador.

Messi bajó a generar algo y llegaron dos buenas ocasiones de Griezmann, sobre todo un pase atrás de Alba que remató alto. El argentino y Arthur tendrían también sendos mano a mano con Courtois, serio el meta belga. Vinicius tuvo también esas carreras casi en solitario, pero se quedó a medias generando el runrún del Bernabéu. El feudo blanco entró más en cólera con la posible segunda amarilla a Alba que descartó rotundo Mateu Lahoz, en un choque con Valverde.

VINICIUS APARECE EL MEJOR DÍA

Al final aparecieron huecos y llegadas, para prometer un segundo tiempo movido. Como le exigía el guion, el Madrid volvió a apretar y esta vez sí perdonó. Hasta tres ocasiones muy claras se esfumaron para los locales en 15 minutos: un disparo de Isco que salvó Ter Stegen volando, otra del malagueño que sacó Piqué bajo palos y un remate alto de Benzema. A la cuarta llegó el 1-0 de Vinicius.

Al brasileño casi le hicieron el pasillo mientras el Bernabéu aguardaba sin fe, como si el balón estuviera en el centro del campo, pero ariete cortó su gafe en el mejor escenario, con un disparo que tocó en Piqué. Con 20 minutos por delante y con Braithwaite ya en el campo, al Barça le entraron las prisas. Messi confirmó que se iría de vacío cuando Marcelo le ganó la carrera enfilando solo la portería y vio una amarilla por cortar una contra en plena desesperación.

Piqué tuvo un remate de cabeza, pero el Madrid se adueñó del final, moviendo el balón con el trabajo ya hecho y la sentencia de Mariano en el descuento. Los de Zidane espantan los fantasmas del año pasado, cuando se fueron las tres competiciones por estas fechas, y el Barça se vuelve tocado, en una temporada que eso sí nadie puede dar por seguro que aún no guarde unas cuantas sorpresas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas En-Nesyri alivia al Sevilla y el Getafe gana por la mínima en Son Moix Más pelea por arriba Un Clásico lo cura todo Madrid y Barça aspiran a despejar dudas y dar un golpe en LaLiga El 'EuroGeta' se carga al Ajax y sigue soñando El cuadro azulón firmó el mejor comienzo posible El Sevilla avanza en Europa con suspense y sin gol Un 0-0 ante el Cluj, que llegó a marcar en el 87' pero lo anuló el VAR, mete en octavos a los de Lopetegui La Juve sale en problemas de Lyon Los italianos caen (1-0) en la ida de octavos