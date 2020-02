El 'EuroGeta' se carga al Ajax y sigue soñando

El Getafe seguirá soñando con la Europa League después de eliminar al Ajax de Ámsterdam en los dieciseisavos de final pese a la derrota de este jueves (2-1) en el Johan Cruijff Arena, uno de los templos del fútbol mundial donde el conjunto de José Bordalás volvió a hacer historia en esta temporada para el recuerdo.

El cuadro azulón firmó el mejor comienzo posible en este cuento que vive desde hace dos temporadaS. Jaime Mata soltó un hachazo a los cinco minutos para batir a Onana. El pase de Deyverson no fue el mejor posible, pero el delantero internacional quebró, regateó y marcó con muchísimo talento. El 0-1 a los cinco minutos 'mató' al equipo neerlandés y se llenaba de valor tras el 2-0 del Coliseum.

Los de Ten Hag necesitaban cuatro goles, toda una hazaña para los locales porque el Getafe nunca ha encajado más de tres en este curso. Su puñalada inicial -sin embargo- hizo reaccionar con más rabia al Ajax, que ya saltó dolido al campo por todo lo ocurrido en el partido de ida. El equipo holandés terminó bastante enfadado con las "trampas" del Getafe, explicó su entrenador.

Se refería a las continuas faltas, a las pérdidas de tiempo y a toda esa amalgama de argumentos que persiguen a Bordalás y al Getafe desde hace dos temporadas. El caso es que el Ajax encontró el empate tan solo cinco minutos después en una gran jugada de Van de Beek, un centrocampista pretendido por el Real Madrid. Su envío fue aprovechado por Danilo, que marcó sin oposición.

Ahí llegó el momento más importante del partido para el equipo del Sur de Madrid, sobre todo porque podría haber sido eterno al perdonar hasta tres balones a la madera. Los dos primeros de Deyverson y Mata en la primera mitad, y el tercero de Maksimovic, en la segunda, se estrelló en la base del poste. El fútbol estaba siendo injusto con este gran 'EuroGeta'.

Y más cuando los de casa -semifinalistas de la 'Champions' la temporada pasada- marcaron el segundo tras una falta botada por Gravenberch que desvió Olivera para convertirse en la ventaja del Ajax. El miedo se apoderó de un Getafe que pasó varios minutos con el rabo entre las piernas. Justo antes Tadic había rematado por encima del larguero.

Los de Bordalás, no obstante, también salieron a la contra y no solo se dedicaron a defender porque Cucurella hubiera marcado a placer si Mata no culmina solo una acción personal en el mano a mano. El Ajax lo intentó por todos los medios, el partido quedó roto completamente y el Getafe pudo reinar en la desesperación de los holandeses. Este 'EuroGeta' estará en octavos de final, ronda que ya jugó hace una década.