El Sevilla avanza en Europa con suspense y sin gol

viernes, 28 de febrero de 2020, 09:32 h (CET) El Sevilla avanzó en la Liga Europa con mucho suspense en el 0-0 de este jueves contra el Cluj en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que hizo bueno el 1-1 de la ida para avanzar a octavos de final por el valor doble de los goles visitantes en caso de empate, y que tuvo en su mano el equipo rumano si no es por el VAR.

Los de Julen Lopetegui perdonaron muchas ocasiones pero también jugaron con fuego ante un rival a priori inferior y que dio sus sustos. El peor momento del Sevilla fue antes del descanso y en el inicio de la segunda parte, aunque la sorpresa la rozó el Cluj con un gol anulado en el 87' de Paun. El cuadro andaluz mereció un pase más tranquilo y avanzó sin gol para darse la opción de mejorar.

El cinco veces campeón trazó su plan sobre una posesión en campo rival que encerró al Cluj. El equipo andaluz dominó en la primera parte, trabajó para mandar y mantener muy lejos de su portería al rival. Sin embargo, las ocasiones, en asedio por momentos, no trajeron goles y antes del descanso el cuadro rumano perdonó. A lomos de Suso y sus carreras, el Sevilla generó peligro.

El fichaje estrella del invierno, Ocampos y De Jong dieron presencia en área rival a los de Lopetegui. El Cluj asomó en un par de disparos lejanos mientras el dominio local se acentuaba a la media hora. La maraña defensiva visitante se las apañó para sobrevivir al asedio, remates sin fortuna como el de Reguilón sobre su compañero De Jong cuando ya cantaban el gol. El Cluj dio un paso al frente y cerró el primer tiempo apretando a un Sevilla que encontró las paradas salvadoras de Bono. El cuadro rumano fue también mejor en la reanudación, con más presencia en campo rival.

El Sevilla perdió balones en la presión del Cluj, pero volvió a tomar el mando para la última media hora, con más presencia en la entrada de Banega. La lesión de Suso torció el gesto de Lopetegui y a la baza local le faltó un remate que no entrara en carambola con la defensa. Ni Nolito ni En-Nesyri encontraron el camino al gol y, lo corto del resultado, sirvió un final de infarto.

Paun llegó a hacer el 0-1 en una cantada de Bono pero, con Lopetegui con las manos en la cabeza, el VAR, que se estrena en la competición en esta ronda, anuló el tanto por una mano de Traoré en el inicio de la jugada. Mucho suspense para seguir vivo eso sí, y de nuevo dudas en el Pizjuán, a pesar de venir del triunfo en Getafe.

