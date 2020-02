Una norma injusta y obsoleta

Ousmane Dembélé fue operado el martes 11 de febrero de la rotura del tendón del bíceps femoral de su muslo derecho, confirmándose un tiempo de baja de al menos 6 meses, por lo que se le abrió al FC Barcelona la posibilidad de incorporar un jugador por la baja de larga duración del extremo francés.



Una vez dado el visto bueno por parte de la comisión médica, el FC Barcelona hizo oficial el fichaje de Martin Braithwaite, aunque se había especulado en las últimas fechas con varios nombres, creciendo la preocupación en clubes españoles como el Getafe CF o el Deportivo Alavés entre otros por lo que pudiera pasar con alguno de sus jugadores, como Ángel o Lucas Pérez.





Ambos jugadores han sonado con fuerza, pero no fueron los elegidos para liderar el ataque del FC Barcelona en el intento por ser las mejores apuestas deportivas para lograr el título de liga o el de la UEFA Champions League. Para el torneo doméstico, el equipo de Quique Setién todavía mantiene una buena posición, pero lo cierto es que en Europa no es el equipo temido de hace años y, además, Martin Braithwaite no puede disputar la máxima competición continental.



El CD Leganés, equipo más damnificado en este mercado

Aunque Javier Aguirre, técnico del CD Leganés no ha querido lamentarse en público por las bajas en la parcela ofensiva de su equipo, lo cierto es que ha dejado al club pepinero bastante mermado de cara a gol. Si el 16 de enero En-Nesyri hacía las maletas rumbo a Sevilla (dejando un agujero importante en un equipo que juega con dos delanteros de referencia), la llamada del FC Barcelona a Martin Braithwaite sepultó de un plomazo al dúo goleador del equipo dirigido por el entrenador mexicano.



El problema para el Leganés es grave, ya que su última baja se produce con el mercado de fichajes ya cerrado, lo cual le imposibilita cualquier reacción en forma de refuerzo. En una época de continuos avances tecnológicos y compras online, parece absurdo que el fútbol siga estancado en normativas antiguas y obsoletas.



En temporada de carnavales, más propicia para visitar lugares propicios en estas fechas, Javier Aguirre tuvo que disfrazar a su equipo con un sistema nuevo ante el Celta de Vigo, alineando a un solo delantero y reforzando la medular. El experimento no dio el resultado esperado a su equipo, pues cayó por la mínima con un solitario tanto de Iago Aspas.



La actualidad deportiva gira hacia la UEFA Champions League, que ocupará las portadas de los periódicos de aquí a mayo. Se dejará de hablar del CD Leganés y de la situación tan injusta que va a tener que manejar Javier Aguirre para intentar lograr la salvación de su equipo, pero con trabajo, esfuerzo y un poco de suerte esperará reflotar la nave blanquiazul. https://www.youtube.com/embed/RrBAZeC2SVo



El FC Barcelona, ya inmerso en su eliminatoria europea frente al Nápoles, zanjó el tema del fichaje de Braithwaite al admitir que la norma es injusta, y lo lógico es que, de cara al próximo curso, la federación modifique estar norma, lo cual también suponga un avance en un deporte de tanto seguimiento y en actualización constante como es el fútbol.